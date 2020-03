El propio Atlético de Madrid emitió un comunicado en su página web lamentando la pérdida y destacando palabras de condolencia de directivos y referentes del primer equipo, como el técnico argentino Diego ‘Cholo’ Simeone y del capitán Jorge Resurrección ‘Koke’.

Sin embargo, las causas del fallecimiento no fueron explicadas por el club, aunque hay medios de comunicación que sin mayor fundamento le atribuyen el deceso a la pandemia del COVID-19.

Minchola era de familia hispano-peruana e integraba la categoría infantil C del conjunto español.

Acá, algunos de los medios que atribuyen la muerte al coronavirus:

Atletico Madrid Youngster Dies Of Coronavirus, Aged 14

===

The deadly Pandemic, Covid-19 has dealt the Spanish League Club Side, Atletico Madrid a big blow, following the death of their promising youngster, Christian Minchola, aged 14. #Coronavirus #Cov https://t.co/O0cPvTo990 pic.twitter.com/TpngM79FiZ

— The Source Magazine (@sourcenigeria) March 29, 2020