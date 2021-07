Juan Guillermo Cuadrado advirtió que en el partido contra la selección albiceleste el optimismo es un factor que hace parte clave dentro de la Selección Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado: qué dijo del partido Colombia vs. Argentina

El volante hizo énfasis en la convicción que existe al interior del equipo, que en la pasada Copa América se impuso 2-0 contra este seleccionado y que igualó en el pasado duelo de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

“Tenemos una bonita oportunidad de tener la ambición de disputar una final. Tenemos fe y creemos que podemos. Tenemos grandes jugadores y le vamos a hacer un buen partido a Argentina“, afirmó en rueda de prensa, publicada en la cuenta Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol.

Cuadrado resaltó la motivación suya y de sus compañeros para esta instancia. “Es una final. Argentina es un gran rival, pero estamos listos. Vamos a tratar de mejorar y hacer el mejor partido posible”, dijo.

El jugador, ausente en la juego contra Uruguay por acumulación de amarillas, analizó cómo puede ser la mejor forma para afrontar el choque de semifinales.

“Si hacemos una buena posesión de la pelota, podremos crearles peligro a ellos. El juego aéreo será importante también, tenemos jugadores que van bien arriba”, explicó y recordó cómo se desarrolló el último choque entre ambos equipos.

“Tenemos una experiencia de lo que pasó en Barranquilla contra Argentina, seguramente ahora será un partido diferente. Aprendemos de cada partido. Vamos a partir de una defensa solida“, indicó.

El nacido en Necoclí advirtió que el compromiso al interior de la Selección Colombia es grande y que respetan a su rival como grupo y no por las individualidades.

“Tendremos un partido difícil, no nos vamos ahorrar ningún esfuerzo. Es una bendición poder jugar este partido. Ellos tienen no solamente a Messi si no varios buenos jugadores”, aseguró.

Lee También

¿Dónde ver Colombia vs. Argentina en Copa América?

El juego por la semifinal del torneo, que define el segundo finalista, será transmitido el martes desde las 8 de la noche en señal abierta por Caracol Televisión y Canal RCN. Asimismo, puede seguir las incidencias en línea con Pulzo.