“Tenemos ganas de llegar a la final, de ganar este partido y el hambre de estos jugadores es evidente. Ellos están concentrados desde hace 2 meses y es más que evidente que estamos todos con una ilusión bárbara”, destacó Scaloni, en la víspera de la semifinal contra la Selección Colombia (para la cual ya hay árbitros definidos) en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

El técnico anticipó que el once inicial que pondrá en la contienda contra el cuadro cafetero, que se jugará este martes a las 8:00 p.m., no “diferirá mucho” del que goleó por 3-0 a Ecuador en los cuartos de final. A continuación, la imagen con la nómina principal con la que el equipo gaucho se instaló en la semifinal:

“Hoy hicimos la última práctica para el partido de mañana y hay algunos jugadores cansados, con alguna molestia. Vamos esperar a mañana [hoy, martes], pero no diferirá mucho del último partido“, adelantó el timonel argentino.

¿Cómo formaría Argentina en partido contra Colombia en Copa América?

Lionel Scaloni casi dio por descartada la presencia del defensa central Cristian Romero, quien continúa “evolucionando” de sus problemas físicos, pero “será difícil que pueda jugar” las semifinales.

“Seguramente juegue Germán (Pezzella), que estamos muy contentos con él y, en ese sentido, no queremos arriesgar y sacamos jugadores que están al ciento por ciento. Mientras no tengamos garantía, no vamos a arriesgarlo”, declaró.

El técnico evitó confirmar si optará en el centro del campo por Leandro Paredes o Guido Rodríguez, e incluso dejó abierta la posibilidad de que los 2 empiecen de inicio, como hicieron ante Paraguay.

“Estoy contento con los 2, con su rendimiento y cualquiera que juegue puede hacerlo bien”, añadió.

¿Cómo ve Scaloni a Colombia para el juego del martes en Copa América?

El director técnico de Argentina destacó que la de Colombia es una selección de “gran nivel” y “jerarquía”, con la mayoría de sus jugadores ofensivos y dirigida por un entrenador, Reinaldo Rueda, que le da “esa impronta” al equipo.

“Es un equipo muy difícil” y que está “en un buen momento”, por lo que será un partido “complicado”, pues “en 90 minutos se decide mucho”, indicó.

DT de Selección Argentina, confiado de su equipo para partido ante Colombia

En caso de clasificar para la final del Maracaná, que se disputará el 10 de julio, Scaloni afirmó que sería una “alegría enorme” para todos, tanto para los jugadores, como para la gente, que “lo necesita”.

“Si hablo como hincha y argentino, estoy totalmente convencido de que estos chicos no nos van a dejar, que van a dar lo máximo para llegar a la final. Dejan bien la bandera, la camiseta y eso para nosotros es lo mejor, y la gente al final eso lo valora“, explicó.

“No dar una pelota por perdida, no dar un partido por terminado y eso es básico y a partir de construimos lo que estamos haciendo hasta ahora”, completó.

Además, puntualizó que llegan “en las mismas condiciones” de buen juego y estado de forma con respecto a las semifinales de la Copa América de 2019, en la que cayeron ante los anfitriones, Brasil, de “manera inmerecida”, según recordó.