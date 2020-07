View this post on Instagram

Correr: Una pasión que solo pocos entienden. Estás invitado a unirte a nuestro reto con causa, la #Virtual10KmmB 💥 Sin importar las circunstancias, sigue haciendo lo que más te gusta. Puedes invitar a cualquier amigo o familiar, para que cada uno desde donde esté, comparta JUNTOS esa alegría de sentir el poder de llegar.