Esto pasa porque, en parte, el éxito de tu negocio depende de la relación que tengas con los consumidores de tus productos o servicios. Y no se trata solo de satisfacer sus necesidades, sino también de crear un vínculo de confianza para que siempre seas su primera opción.

Por eso, a continuación de te dejamos algunas ideas que puedes incluir en tu estrategia de fidelización:

1. Consiéntelos y demuéstrales tu gratitud

Dar las gracias produce un buen sentimiento en tus clientes. Por eso, envíales un mensaje de texto o un correo en el que les agradezcas por su compra e, incluso, puedes aprovechar ese mensaje para ofrecerles algún descuento.

Otra opción que tienes es organizar actividades promocionales en las que brindes regalos vinculadas a la marca. Con esto lograrás ofrecerle una buen experiencia al cliente, lo cual es fundamental en el proceso de fidelización.

Si todavía no te has animado a hacer actividades promocionales por la logística que estas requieren, no te preocupes, Servientrega te apoya en la organización. ¿Cómo? Recolectando evidencias de consumo, administrando los inventarios para intercambio y entregando premios en los Centros de Soluciones.

En este enlace encontrarás algunas de las campañas más destacadas en las que Servientrega ha sido el aliado logístico.

E-Conecta, el aliado para tus campañas

En línea con esto, Servientrega presenta E-Conecta, la solución que se ajusta a la medida de tu negocio y te acompaña en tus procesos de Transformación Digital virtualizando procesos físicos.

Personaliza plataformas tecnológicas conectadas con los servicios digitales y logísticos de Servientrega e interactúa en línea con tus clientes de forma ágil, sencilla y eficiente.

E-Conecta incluye la elaboración de páginas de aterrizaje o landing page interactivas con la imagen corporativa de tu empresa, integradas a formularios, geo-referenciadores, botones de pago, validación de información y tableros de control con los cuales podrás medir la efectividad de tu campañas.

2. Mantén contacto permanente con tus clientes

Actualiza la lista de correo electrónico de tus clientes para que puedas enviarles boletines con las últimas noticias, promociones y ofertas de tu negocio basándote por ejemplo en su historial de compra.

Una acción como esta les dará a entender que piensas en ellos y los tienes presentes, incluso después de la compra.

3. Siempre hay oportunidad de mejora

Realiza encuestas para saber qué tan satisfechos están los clientes con tus productos o conocer sus sugerencias. Esto no solo los hará sentirse participes y escuchados, sino que también te servirá a ti para mejorar y brindarles una experiencia grandiosa.

Ahora bien, pon en práctica estos consejos y consigue la lealtad de tus consumidores. Recuerda que en este proceso no estás solo, pues tienes aliados como Servientrega, que están dispuestos a poner toda su experiencia a tu disposición.