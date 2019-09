Fue así como gracias a la estrategia de búsqueda casa a casa, han retornado 9.000 estudiantes a las aulas y se ha evitado que otros 16.000 dejen sus estudios.

Esto dio como resultado la cifra de deserción escolar más baja de los últimos 10 años, pasando de 3,6 % en 2015 a 1,6 % en 2017.

Además, con esta estrategia, Bogotá se convirtió en el primer ente territorial del país que busca, identifica, caracteriza y vincula al sistema educativo no solo a los menores de edad que no estén estudiando, sino también a los jóvenes y adultos que por diferentes razones no culminaron sus estudios y desean terminarlos.

Más becas

Esta administración duplicó los recursos de becas (126.000 millones) para que más estudiantes oficiales pudieran acceder a la educación superior.

El portafolio de créditos beca ‘Bogotá Ciudad Educadora’ cuenta con 10 líneas para el fortalecimiento del acceso y la permanencia en la educación superior de jóvenes. La estrategia busca beneficiar, principalmente, a las poblaciones que más lo necesitan a través de registros de SISBEN o de estrato y condiciones diferenciales. Por ejemplo, víctimas del conflicto armado, población con discapacidad y mujeres tiene una puntuación adicional en la evaluación de postulados.

A diciembre del 2018, ‘Bogotá Ciudad Educadora’ había beneficiado a 17.539 estudiantes, a través de las líneas de financiación de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales con apoyo financiero del gobierno distrital. La meta propuesta en el Plan de Desarrollo fue de 27 mil cupos para educación superior.

Otras acciones con alto impacto: