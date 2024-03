Las marcas de carros también se ayudan de símbolos universales para darles indicaciones a los propietarios de los carros, que los pueden ayudar, sobre todo, en el momento en el que están estrenando el vehículo o cuando es arrendado.

No obstante, no muchos entienden el significado de varios pictogramas, pues tampoco le ven alguna utilidad y no se toman el tiempo de revisar el manual.

Significado del triángulo al lado del símbolo de la gasolina en el carro

No está en el mismo lado en todos los vehículos, pues tiene la función de indicarle al conductor en qué parte (si a la izquierda o a la derecha) está el depósito del combustible.

Esto, con el fin de que no pierda tiempo intentando descifrar en qué lado se encuentra y que acelere el proceso de recarga de gasolina.

Algunos carros pueden tener la flecha dentro del dibujo que hace referencia al combustible, pero en otros vehículos puede que no esté. En ese caso, el conductor se puede guiar por el lado al que está apuntando la manguera del dibujo.

Este símbolo se empezó a incluir en los carros desde los años 90, indicó 20 Minutos, por lo que la mayoría de modelos anteriores a ese año no cuentan con ese símbolo.