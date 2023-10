Los carros nuevos traen varios elementos que lo que buscan es beneficiar a los usuarios en cuanto a rendimiento del motor, facilidad y comodidad de conducción, seguridad y mucho más.

(Ver también: Cuáles son los errores más comunes cuando maneja un carro automático; le puede salir caro)

De hecho, ahora traen unos sensores que evitan que las personas se choquen, luces que avisan cuando hay un carro en un punto ciego y más elementos de seguridad que lo que buscan es que en el futuro, los accidentes se reduzcan en un gran porcentaje y así la vía sea mucho más segura.

De hecho, uno de los elementos que más llaman la atención en los nuevos vehículos y que pocas personas realmente saben para qué y cómo se utilizan son los modos de manejo, los cuales pueden hacer variar el rendimiento del motor y hasta el gasto de la gasolina.

Para qué sirven los modos de manejo en los carros

La mayoría de los carros nuevos vienen con tres tipos de manejo diferente: ‘sport’, ‘eco’ y normal, los cuales, según explicó el usuario Daniel Moreno en Instagram, página experta en vehículos, funcionan de la siguiente manera:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El de los carros🏎️ | Daniel Moreno G (@dmorenogaviria)

Tal como explicó el usuario, el modo ‘eco’ está orientado en el ahorro de gasolina, por lo que la aceleración va a ser más lenta, el aire acondicionado no va a ser tan potente y para subidas o para pasar otros vehículos no será tan efectivo. Sin embargo, para andar por la ciudad es la mejor opción porque en estos terrenos no se necesita tanta velocidad y el ahorro es fundamental para que el bolsillo no sufra tanto.

Lee También

En cuanto al modo normal, explicó el usuario, está hecho para combinar ciudad y carretera, ya que tendrá el máximo potencial, no se ahorrará tanto combustible, pero se alcanzará una velocidad máxima en un menor periodo de tiempo y por eso es óptimo para subidas y autopistas.

Finalmente, el modo ‘sport’ es recomendado para carretera en la que se pueda andar a una velocidad mayor, ya que el motor del carro tendrá un mejor rendimiento, la cabrilla será un poco más dura para que la estabilidad sea mayor y así mismo, a la hora de pasar un carro, por ejemplo, el vehículo responderá de la mejor manera.

(Ver también: Aclaran si es malo manejar con la mano sobre la palanca de cambios y qué le pasa al carro)

Con esto, el conductor podrá elegir qué modo de manejo usar dependiendo del camino y el recorrido que vaya a utilizar.