La moto se ha convertido en el medio de transporte favorito de muchas personas en Colombia, ya que es mucho más económica que un vehículo, los repuestos no son tan costosos, no pagan peajes en las carreteras e incluso en ciudades como Bogotá, por ejemplo, no tienen pico y placa, por lo que las personas la pueden usar todos los días del año.

Por eso mismo, este ha sido uno de los mercados que más ha crecido en el país, pues las personas prefieren hacer la inversión del pase antes que tener que pagar una millonada por un automóvil.

Ahora, hay otra buena noticia y es que los dueños de ciertas de estas motos no tienen que pagar tampoco el impuesto vehicular, el cual se utiliza muchas veces para infraestructura de las vías.

“El impuesto de Vehículos Automotores es de carácter directo y recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados que se encuentren matriculados en el Distrito Capital de Bogotá. Este impuesto lo pagan, una vez al año, los propietarios y poseedores de vehículos”, dice la Secretaria de Hacienda.

Cuáles motos están exentas de pagar el impuesto vehicular

Tal como está publicado en la página de la Secretaría de Hacienda, las motos que no deben pagar ni siquiera impuesto vehicular son las que tienen menos de 125 c.c. Este medio de transporte, que se ha vuelto muy popular, solo tiene que pagar semaforización, si está registrado en la ciudad de Bogotá.

De hecho, algunas de las motos de este tamaño de motor que más se han vendidos según Red Más, son:

AKT NKD 125

Suzuki GN 125

Bajaj CT 100

Yamaha XTZ 125

Victory Nitro 125

Honda CB 125F.

Kymco Twist 125

Tenga en cuenta que estas, junto a las bicicletas, patinetes y motonetas, son los únicos vehículos de uso personal medianamente nuevos que se evitan este impuesto, ya que los otros son tractores, maquinaria de uso industrial, vehículos de transporte público, vehículos de las fuerzas armadas y hasta carros con más de 30 años de antigüedad.