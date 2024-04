Los propietarios de vehículos en en España están preocupados por la llegada de la lluvia de sangre, un fenómeno que tiene contaminación que proviene del vecino continente africano.

(Vea también: 6 recomendaciones para manejar carro de forma segura en temporada de lluvia)

¿Qué es la lluvia de sangre?

Esta época se caracteriza porque el viento arrastra polvo desde las formaciones desérticas. Llamada por los estudiosos como la calima, este fenómeno se ha convertido en una preocupación en España en los últimos años para la ciudadanía en general, pero también para los propietarios de vehículos que quedan parqueados en las calles.

Esta lluvia sucede en toda Europa y durante el fenómeno el cielo se vuelve opaco y la calidad del aire disminuye. El contacto del polvo con el agua crea un color rojizo o anaranjado. Además, también puede causar problemas respiratorios, especialmente en población susceptible a padecer afecciones de este tipo.

Lee También

¿Cómo afecta la calima o la lluvia de sangre a los carros?

La ocurrencia de este fenómeno afecta considerablemente a los vehículos si no se tiene el suficiente cuidado, pues el polvo combinado con el agua puede adherirse a la pintura, los cristales y los faros del carro.

Eso no solamente afectará la estética de los carros, sino que también puede ocasionar que la combinación de químicos se reseque y cause corrosión, provocando que eventualmente se dañen por no limpiarlo a tiempo.

Por este motivo es crucial hacer una limpieza profunda del automóvil después de que ocurra este fenómeno y cuidar que la mezcla no se quede adherida.

¿En qué zonas de España ocurre la lluvia de sangre?

Las regiones más afectadas por la llegada de la calima en este país son Andalucía y Canarias, específicamente en islas como Lanzarote y Fuerteventura. Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid también sentirán sus efectos.