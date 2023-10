Tener un carro y manejarlo puede ser muy sencillo para muchas personas, pero igual hay varios factores o elementos que pueden hacer complicada la labor e incluso algunos pueden pasar un momento estresante desde que se montan al vehículo.

(Ver también: Con esta mezcla, el interior de su carro quedará impecable y como nuevo; es barata)

Por ejemplo, muchas veces una persona se monta al carro y, al querer prenderlo, que es siempre lo que se hace de primero, nota que la llave no gira en el switch por más fuerza que le haga y no entienden el por qué.

De hecho, esta es una situación común que pasa por varios motivos, pero no es algo grave, así que se puede solucionar sin ningún tipo de inconvenientes.

El canal de YouTube Muchoneumático.com explicó las principales causas por lo que esto puede ocurrir tanto en carros de transmisión automática como manual.

Tal como se explica en el video, las tres principales causas por las que esto puede ocurrir son: bloqueo del volante, el cambio de la caja automática donde no debería o mal estado de la llave.

Lee También

El bloqueo del volante se presenta cuando el conductor parqueó el carro y giró el timón hasta que a este le suena un clic, una medida de seguridad para que en caso de que lo enciendan sin la llave no puedan maniobrar en el automóvil. La solución en este caso es mover un poco el switch y al tiempo girar el timón hasta que se desbloquee por completo.

Lo segundo es específicamente para los carros de caja automática, ya que si apagó el vehículo mientras estaba en ‘drive’ o en reversa, este no prenderá si mantiene el cambio. Lo que debe hacer es pisar el freno, mover la palanca de cambios hasta la P de ‘Parking’ y ahí sí le dejará encender el vehículo.

Finalmente, en la cuestión de la llave, lo que puede hacer es revisarla y, si la nota muy sucia, limpiarla con un paño húmedo de forma suave, ya que ese mugre puede hacer que no se tenga un contacto correcto con los elementos eléctricos y por eso puede que no gire. Si definitivamente no funciona porque ya está muy gastada, le tocará reemplazarla para que no tenga problemas en el futuro con el arranque del vehículo.

(Ver también: Dicen cuál es el momento adecuado de cambiarse de carril cuando maneja; espejos son claves)

Así puede evidenciar que es un problema que se soluciona de forma sencilla, por lo que no debe preocuparse ni alterarse, sino solamente detectar la falla y corregirla rápidamente.