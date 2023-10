Al momento de viajar, ya sea a un destino lejos o cerca, muchas personas creen que porque el carro no ha tenido ningún sonido, no ha molestado y demás está en perfectas condiciones y por eso no hay que revisarle nada, sino simplemente coger camino y listo.

Sin embargo, muchas veces el carro presenta los síntomas de daños cuando ya no hay nada que hacer y por eso el problema puede ser muy grave. De hecho, justamente por esa razón es que es importante revisar todos los componentes posibles antes de arrancar, como los frenos, los líquidos, las luces y demás para no llevarse sorpresas en el camino.

Tal como explicó la página @Inspecar_premium en TikTok, que es experta en recomendaciones para los vehículos, hay tres líquidos que hay que revisarle al carro sí o sí antes de arrancar para verificar que va a funcionar correctamente.

Como se explica en el video, los tres líquidos que hay que revisar son: el líquido refrigerante, el de frenos y el aceite, tres elementos que hacen que el motor del carro trabaje de la mejor manera.

El refrigerante, como su nombre lo indica, ayuda para que el motor mantenga una temperatura correcta mientras va por el camino, por lo que debe estar siempre sobre el nivel establecido. Si está por debajo del nivel o simplemente no hay líquido, el motor se podría sobrecalentar y dañar, por lo que por más que lo intente, el carro no andará más.

Por otro lado, los frenos funcionan correctamente siempre y cuando el líquido esté en el nivel necesario, así que si al destapar la tapa nota que está por debajo o no tiene, es necesario que vaya urgente al mecánico para que le solucionen la situación, ya que si no, puede que el carro se quede sin frenos y eso podría ser fatal.

Finalmente, para medir el aceite tiene que sacar la varilla que está en el motor, limpiarla con una servilleta, volver a meterla y ahí si revisar el nivel, el cual tiene que estar sobre la marca para que el motor y los demás elementos no sufran, lo cual también podría ser muy grave. Tenga en cuenta que este hay que cambiarlo cada 5.000 o 10.000 kilómetros, dependiendo de las instrucciones del carro.

Si revisa estos tres líquidos antes de comenzar su camino, tendrá una conducción más segura y cómoda durante todo el viaje tanto para usted como para el resto de los ocupantes del vehículo.