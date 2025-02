En Bogotá, muchas veces los motociclistas se molestan porque sienten que hay una persecución por parte de las autoridades contra ellos, ya que constantemente los están parando y por casi cualquier razón les inmovilizan su vehículo.

Es más, en diciembre del año pasado se despertó una discusión muy particular porque al parecer a muchos conductores los estaban multando con 204.000 pesos por tener unos elementos pegados a las motos que lo que buscaban era la protección del conductor y el pasajero: las defensas y los ‘sliders’.

Estas son unas barreras que se ponen en las moto y sobresalen justamente para que en caso de que haya una caída o algo por el estilo, estas reciban el golpe y no directamente las personas, lo que evita grandes lesiones. Sin embargo, muchos agentes tomaban estos elementos como una “defensa rígida” y ahí comenzaba la pelea.

¿Es legal usar defensas en las motos?

Ante esto, el Ministerio de Transporte publicó un radicado en el que confirmaba que estos elementos en las motocicletas sí son legales y completamente permitidos, a diferencia de los conocidos ‘mataburros’ que se ponían en los camperos hace unos años.

Este elemento de los vehículos pesados fue prohibido por parte de las autoridades porque cuando había un accidente, esto solía causar muchos más daños, pero en el caso de las motos es diferente.

“‘Sliders’, barras de protección y defensas, etc., esos no se pueden considerar como “defensas rígidas”, dado que su función está encaminada a proteger al conductor y6 su acompañante en un eventual siniestro vial con el fin de prevenir lesiones”, explicó en Ministerio de Transporte.

Teniendo esto en cuenta, cuando los agentes de tránsito lo vuelvan a parar para multarlo por contar con estos elementos, usted se puede justificar bajo el radicado 20243031938772 del Ministerio.

Qué pasa si le quieren inmovilizar su moto por tener defensas

Ahora, tenga en cuenta que si usted prefiere evitar la discusión, en el Código Nacional de Tránsito está establecido que no podrá andar hasta que quite la “defensa rígida”, así que podría quitar las barras y seguir con su camino. No obstante, como esto es completamente legal, puede comenzar a grabar el procedimiento policial porque este no lo puede multar bajo ninguna circunstancia por tener esos accesorios en su motocicleta.

