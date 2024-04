Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

Tramitar la licencia de conducción, su duplicado o renovarla se ha convertido en un verdadero calvario para los ciudadanos debido a la cantidad de trámites y a la demora en los mismos.

En el caso de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, se están atendiendo solamente alrededor de 30 personas por día y se hace en orden de llegada, por lo que es normal encontrarse a ciudadanos desde las 3 a. m. esperando por la ficha para un turno, al igual que ocurre en el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ.

Al respecto, Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito de la capital quindiana, indicó que se espera que para el próximo mes se normalice la atención, debido a que si bien los servicios se brindan todos los días, al iniciar el año se adelantó un proceso de mínima cuantía para la producción de estos elementos, cuyo inventario ya se está agotando y por ello se ha tenido que disminuir la cantidad de diligencias que se realizan de manera diaria, pero aclaró que ya están adelantando el trámite de contratación para la provisión del material necesario para el resto de año, que se espera sea adjudicado a finales de este mes y así normalizar la atención en los diferentes trámites en la secretaría.

“Recibimos constantes quejas sobre inescrupulosos que en las afueras de nuestras oficinas cobran entre $ 30.000 y $ 80.000 por unos turnos o por adelantar las citas y ante ello queremos aclarar que nada tiene que ver con nuestra secretaría y que acá simplemente atendemos en orden de llegada, por lo que el llamado es a las personas es para que no se dejen engañar o estafar de esta manera”, manifestó el funcionario.

Precisó que la dependencia cuenta con funcionarios para atender a los usuarios, por lo que no se deben creer los cuentos de quienes buscan lucrarse de manera irregular de la necesidad de las personas y que por ello la invitación es a hacer los trámites directamente en la secretaría, asumiendo los costos de ley y realizando los pagos únicamente en la caja autorizada.

Castaño Calderón anunció además que con el proyecto de implementación tecnológica que se está adelantando se va a transformar de una manera considerable lo que hoy se tiene y hasta donde la norma lo permita se tendrán por ejemplo trámites de manera virtual, una mayor cobertura con mayor número de ventanillas disponibles para atención al usuario, pero que también se contará con un control tecnológico de citas y de turnos que va permitir que las personas no tengan que madrugar, sino que cuando saquen su cita sepan a qué hora y en qué ventanilla las van a atender, lo que va a generar un servicio más eficiente, con puntos de pago electrónicos y en diferentes lugares autorizados.

El funcionario aclaró que en cuanto a la expedición de la licencia de conducción hay una limitación por parte del ministerio de Transporte y del Runt que hace que los organismos en cuya jurisdicción existan centros de reconocimiento solo puedan emitir este documento si el certificado fue tramitado en ese mismo municipio, a diferencia de localidades donde no hay este tipo de lugares, pues allí sí se podrán validar estos certificados. Ello quiere decir que si una persona se hizo los respectivos exámenes en Armenia no podrá tramitar su licencia en Calarcá y viceversa, situación diferente a por ejemplo Quimbaya, donde hay organismo de tránsito, pero no centro de reconocimiento.

Pronunciamiento de Idtq

El director del Idtq, Uriel Enoc Ortiz Díaz, se pronunció al respecto del trámite de las licencias de conducción y señaló que por las demoras que hay en otros organismos de tránsito del departamento la gente está acudiendo a esta entidad por temas de celeridad.

“Hoy afortunadamente podemos decir que no tenemos problemas en la emisión de la licencia como tal, del plástico y todo el material estamos provistos, la única dificultad es con la atención y es que esta se da en orden de llegada, entonces las personas están llegando en horas de la madrugada para poder acceder a un turno y ser atendidas, por lo que ya estamos trabajando en la implementación del turno digital y así los ciudadanos desde la comodidad de su celular van a poder tomar el turno de acuerdo con el horario que más se acomode a sus necesidades, adicional a ello estamos aumentando el personal para la atención y así poder seguir siendo el organismo con mayor celeridad en la atención en el departamento”, agregó.

Dijo que por ahora se entregan un promedio de entre 40 y 50 turnos en la mañana e igualmente en la tarde, pero que espera que en los próximos 15 días esté implementado el digiturno, paralelamente con la disposición de otro funcionario dedicado únicamente a la liquidación y expedición de licencias para lograr como mínimo entregar entre 150 y 200 diarias.

Respecto a los tramitadores fue claro y precisó que una cosa es que ellos cobren por sus servicios de asesoría por cualquier trámite a una persona que no conoce el tema y que hasta allí están en su trabajo y eso se respeta, pero que otra cosa es que vengan a vender los turnos, por lo que hizo un llamado a la comunidad para que denuncie esas malas prácticas.

“Venimos a combatir la corrupción en todas las latitudes y la invitación es a que nos brinden información precisa, sobre la que garantizamos total reserva, porque esta es una herramienta que necesitamos para tomar medidas drásticas al respecto”, indicó Ortiz Díaz.

Finalmente, hizo la invitación a los ciudadanos a cumplir las normas y dijo que, si miran bien, es más económico tramitar la licencia o renovarla que pagar una multa que puede incluso superar los valores de estas diligencias.

Sanciones

No portar la licencia de conducción o tenerla vencida genera una orden de comparendo por $ 240.000 pesos, mientras que el conducir cualquier vehículo sin haberla obtenido ocasiona una sanción de $1.200.000.

El secretario de Tránsito de Armenia informó que en lo que va corrido del año se han impuesto 260 comparendos a personas sorprendidas conduciendo sin haber obtenido su licencia, 210 por tenerla vencida y 196 por no portarla.

Requisitos

Para quien vaya a tramitar la licencia de conducción por primera vez debe obtener el certificado de enseñanza automovilística y el del examen médico y de aptitudes que se hace en un centro de reconocimiento de conductores que debe estar avalado por el ministerio de Transporte.

Por su parte, para la refrendación solo se requiere el examen médico y para el duplicado, que normalmente se da por pérdida, solo es necesario el pago de los derechos de tránsito que está alrededor de los $ 84.000 pesos.

Valores

Nueva Crónica Quindío consultó con el Centro de Enseñanza Automovilística Quindicar para conocer los valores actuales sobre el trámite de licencias.

En este sentido, se conoció que para la licencia categoría A2 que es para conducir motos tiene un valor de $ 930.000, B1 de $ 1.130.000, C1 de $ 1.390.000 y en el caso de que se requiera tener dos categorías en una, por ejemplo, A2 y B1, el costo es de $ 1.720.000.

Este valor incluye el taller teórico práctico, los exámenes médicos y el pin de inscripción.

Por su parte, si es para renovación se deben pagar los exámenes que si son para una categoría valen $ 230.000 y si es para dos categorías cuesta $ 315.000, ello sumado al plástico que se paga directamente en el organismo de tránsito donde se realice el trámite, donde el costo para una categoría es de alrededor de $ 87.000 y si es para dos sería el doble.