La Kia EV9, en su versión GT-Line, ya se encuentra en preventa en Colombia y Pulzo la retrató con la excelente cámara del Samsung Galaxy S23 FE en su presentación durante el Salón del Automóvil.

Los diseñadores de la marca coreana lograron una apariencia muy futurista. El elemento más destacado en este aspecto es la rejilla de iluminación de patrón digital, los faros delanteros verticales y la nueva parrilla ‘Digital Tiger Nose’.

Kia EV9 / Fotos de Pulzo tomadas con el Samsung Galaxy S23 FE

Las luces diurnas de este vehículo cuentan con un patrón luminoso dinámico, que hace juego con las formas poligonales de los guardabarros y los pasos de rueda.

Además, el SUV equipa manijas a ras de puerta, una línea de techo cónica y unos ‘stops’ traseros delgados. Todo esto combinado con detalles en color negro, que le añaden sofisticación.

Puerto de carga del Kia EV9 / Fotos de Pulzo tomadas con el Samsung Galaxy S23 FE

A los lados, las ópticas se disponen de manera vertical con firma lumínica LED escalonada. Sin duda alguna, fue uno de los detalles que más miradas atrajo durante su presentación en el Salón del Automóvil 2023.

La belleza de este vehículo fue captada con el Samsung Galaxy S23 FE, un celular con varias mejoras en la cámara, procesador y hasta en la batería, para que dure más horas y se cargue de una forma más rápida.

Parte frontal del Kia EV9 / Fotos de Pulzo tomadas con el Samsung Galaxy S23 FE

Y es imposible no mencionar sus retrovisores. En lugar de los tradicionales espejos, se instalaron un par de cámaras que proyectan las imágenes del exterior en unas pantallas de siete pulgadas, colocadas en las puertas delanteras.

Espejos del Kia EV9 / Fotos de Pulzo tomadas con el Samsung Galaxy S23 FE

En materia digital, en su interior hay dos pantallas de 12,3 pulgadas y varios mandos táctiles, todos instalados en un tablero horizontal minimalista.

Kia EV9 no sería un carro futurista si no fuera 100 % eléctrico (sí, de esos que no tienen pico y placa en Colombia). Sus dos motores eléctricos entregan 378 hp de potencia y hasta 700 Nm de torque, alimentados por una batería de 99,8 kWh. Brinda una autonomía de hasta 497 kilómetros aproximadamente.

El precio de lanzamiento de este vehículo es de $ 389’990.000 y ya se encuentra en preventa en la página web de Kia.

Los carros futuristas del Salón del Automóvil 2023

Si se trata de hablar de carros vanguardistas también se deben mencionar los siguientes modelos: BYD Seal, Changan Lumin, Jac E10X, JMC GSE Sedán y la BMW XM, los cuales sedujeron a cientos de visitantes del Salón del Automóvil por sus novedosas propuestas en materia tecnológica.