Las motos son los actores viales que más se accidentan en Colombia y las autoridades han buscado alternativas para que se empiecen a tomar decisiones. Una de ellas es un plan que ya está sobre la mesa del Ministerio de Transporte y que tiene que ver con los cambios que habría en los neumáticos y frenos, con el fin de mejorar la seguridad de ellos en las vías.

La idea es que entre en vigencia los requerimientos adoptados en los Acuerdos de 1958 de la Organización de las Naciones Unidas ONU y que ya fueron aceptados por la propia industria de motocicletas; sin embargo, han ocurrido algunos inconvenientes para comenzar a adaptarlos en Colombia.

El objetivo es que los nuevos neumáticos y llantas se integren a las motocicletas producidas y ensambladas en el país y que sean vendidas a partir de 2024. En ese sentido, las motos que no cuenten con esta opción no se podrán comercializar y hay varias marcas que dejarían de vender sus vehículos.

Cuándo comenzaría el cambio para motos en Colombia

Por su parte, los fabricantes y vendedores de motocicletas deben tener la capacitación para ofrecer la información técnica de rigor a los compradores, así como los materiales que sean necesarios, como folletos, manuales y certificaciones que le garanticen que las llantas de la nueva motocicleta cumplen con las especificaciones señaladas.

Aunque no se ha fijado una fecha por el Ministerio de Transporte, en revista Semana apuntaron a que esta nueva normativa comenzaría en noviembre y obligará a muchos dueños de motos a meterse la mano al bolsillo y destinar dinero para comprar estos nuevos repuestos que exigirá la ley.