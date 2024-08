Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La moto es uno de los medios de transportes más utilizado por los colombianos, ya que su valor es mucho más asequible que otros. Estos medios de transporte no tienen día de pico y placa, lo cual hace que las personas lo pueden usar todos los días generando la facilidad de moverse de un lado a otro exceptuando situaciones especiales o eventos con avisos previos.

Asimismo, el Ministerio de Transporte de Colombia expresa que existen diferentes tipos de licencias de conducción y cursos que deben ser evaluados y aprobados. Para cada medio de transporte como: la moto, el carro, el transporte público y entre otros.

Lea también: Licencia de conducción para primerizos: Este es el proceso y su valor

Ejemplos de licencias de conducción en Colombia

Para el manejo de un vehículo de uso particular, como el de automóviles ,camperos, camionetas y microbuses de servicio particular usted deberá tener la licencia tipo B1. ¡Recuerde este tipo de licencia no tiene validez para el manejo de las motos!

Para la licencia de conducción para motos debe de sacar A1, en caso de motos de menos de 125 c.c de cilindraje en caso de motos con un motor más grande debe de tener la licencia A2.

(Vea también: Estados Unidos fija nuevo requisito para viajar en avión y más de uno queda aburrido)

Tenga en cuenta que, para poder tener cualquier tipo de licencia, debe hacer el curso teórico para familiarizarse con las normas de tránsito y todo lo considerado con el vehículo que va a conducir y en su continuidad el curso práctico. En el cual le explicaran cómo se maneja y que debe hacer en diferentes casos que se le presenten en la vía. Por último, usted podrá obtener su licencia de conducir y tener sus papeles en regla.

(Lea también: ¿Cuáles son las enfermedades que le impedirían sacar la licencia de conducción?)

Igualmente, en caso de no cumplir con las normas, como obtener la licencia de conducir correspondiente, un policía o un guarda de tránsito podrá otorgarle una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes. Por ende, para este 2024 corresponde a 1’300.000 de pesos. Además, el vehículo será inmovilizado y llevado a los patios, por lo que también deberá pagar el valor de la grúa y del parqueadero.