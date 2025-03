En el mundo automotriz hay varios premios que se van desarrollando a lo largo del año que destacan a distintos carros por su diseño, calidad, seguridad y mucho más.

(Ver también: Carros ideales para mayores de 50 años por menos de $ 100 millones; son cómodos y seguros)

Lo llamativo, de hecho, es que hay distintos jurados que toman decisiones bajo su propia opinión, pero los que se llevaron a cabo en los últimos días son bien interesantes porque las que toman las decisiones y otorgan los reconocimientos son mujeres periodistas de todas partes del mundo: los Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY).

Dentro de estos premios, que se llevaron a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, se analizaron 81 vehículos para las distintas categorías, pero el más importante fue el del mejor carro del año.

Lee También

Al analizar el diseño, la calidad, la seguridad, los componentes y más, se llegó a la determinación de que el mejor carro de este año es la Hyundai Santa Fe 2025, una SUV que es bastante robusta y cuenta con un tamaño considerable.

“El trabajo de los jurados no ha sido fácil porque este año ha habido más contendientes que nunca. Hay nuevas marcas y modelos con una calidad cada vez mayor. Ningún voto se ha dado al azar. Todos los vehículos han sido sometidos a pruebas exigentes, análisis detallados y estudios comparativos con sus competidores”, dijo Marta García, presidenta del Women’s Worldwide Car of the Year.