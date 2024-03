Para nadie es un secreto que el atacante del Al-Nassr es uno de los deportistas más ricos del mundo debido a su exitosa y legendaria carrera como futbolista, en la que ha pasado por equipos como Manchester United, Real Madrid y Juventus.

Esto le ha permitido gozar de lujos que muy pocas personas en el mundo pueden darse, como poseer vehículos exclusivos de las marcas más prestigiosas del planeta, como lo es Ferrari.

Un claro ejemplo es el nuevo carro que adquirió hace unos días y el cual ya condujo por las calles de Lisboa, en Portugal, como se pudo observar en un video que circuló en redes sociales.

Se trata del Ferrari Daytona SP3, que es parte de la serie ‘Icona’ de la marca italiana. Según el portal Autoevolution, solamente hay 599 modelos de ese vehículo y uno de ellos lo adquirió el portugués.

Acá, el video en el que Cristiano Ronaldo fue captado manejando su nuevo carro:

👑🐐 @Cristiano Ronaldo fue visto anoche llegando al hotel Ritz Four Seasons Lisboa, Portugal después de dar un paseo rápido en su nuevo Ferrari Daytona SP3 de 3 millones de libras esterlinas 💷 /2.226.935 dólares estadounidenses 💵 #Ronaldo𓃵 #CR7𓃵 #Portugal #GOAT𓃵 #ALNASSR pic.twitter.com/zv7SXVJGtY

De acuerdo con lo mencionado en el portal de Ferrari, el SP3 está propulsado por el motor más potente de Ferrari, el cual cuenta con 12 cilindros y 840 caballos de fuerza de potencia. De hecho, está inspirado en el carro con el que Ferrari ganó las 24 Horas de Daytona en 1967 y se ubicó en lo más alto del automovilismo mundial.

El valor de dicho carro deportivo asciende los 2 millones de dólares (más de 7.700 millones de pesos colombianos al cambio de hoy), aunque seguramente el de Cristiano Ronaldo salió más costoso porque lo mandó a personalizar con sus iniciales marcadas en los reposacabezas de los asientos.

La velocidad máxima de dicho vehículo es de 340 km/h y alcanza los 100 km/h en solo 2.85 segundos. Además, alcanza un máximo de revoluciones de 9,500 rpm, según el portal de Ferrari.

Acá, unas fotos del carro:

Insan3 pictures of C.Ronaldo's newest spaceship. No.7 will amaze you 👏

Ferrari Daytona SP3 🔥 pic.twitter.com/qfGvC6mtr9

— klick-Hit (@DeNigerianMan) March 27, 2024