En Colombia, la compra de seguros en línea se ha convertido en una práctica común, especialmente en el caso del Soat, pero también en seguros de salud, vida, automóviles y hogar. El aumento de estas transacciones ha dado lugar a una mayor cantidad de estafas, afectando a miles de personas.

De acuerdo con Fasecolda, en 2023 se registraron 24.300 casos de fraude por un total de $ 242.000 millones, de los cuales las aseguradoras asumieron cerca de $ 30.000 millones (12 %).

Los seguros de autos concentran el mayor número de fraudes (30 % – 40 %), con el Soat como el más afectado (62 %). Los seguros de salud representan entre el 20 % y 30 % de los fraudes, mientras que los de vida (10 % – 15 %) incluyen falsificación de documentos y declaraciones falsas de muerte. En el ramo de hogar (10 % – 20 %) se presentan reclamaciones por daños inexistentes o exagerados.

Al respecto, Luiz Franciso Minarelli, presidente de HDI Seguros en Colombia explicó que “por lo general las aseguradoras no ofrecen descuentos, y si lo hacen están relacionados a la no siniestralidad de los clientes después de varios años. En el caso de los seguros esto es especialmente delicado, porque las personas no sólo pierden el dinero, sino que suelen enterarse de que están desprotegidos al momento de tener un siniestro, que es cuando más necesitan tener ese respaldo, pero no hay que esperar a que ocurra un imprevisto para asegurar lo más importante y, a la hora de adquirir el seguro, es esencial verificar la cobertura de éste”.

Señales de estafa al comprar seguros en línea

Con lo anterior, estas son algunas señales de alerta y consejos para evitar caer en manos de estafadores al adquirir cualquier tipo de póliza de seguros en línea.

Ofertas con descuentos excesivos

Promociones con descuentos demasiado altos, como el 50 % en la compra del Soat, es una clara señal de posible fraude. Generalmente, estos anuncios aparecen en redes sociales o páginas web no oficiales y buscan atraer a compradores desprevenidos con ofertas irreales.

Solicitud de pagos a cuentas personales

Una de las estrategias más utilizadas por los estafadores es pedir pagos a cuentas bancarias de personas naturales o mediante billeteras digitales. Las aseguradoras legales no realizan cobros por estos medios, por lo que cualquier solicitud de este tipo debe generar sospecha.

Yadira Botero, vicepresidente Comercial y de Mercadeo de HDI enfatiza que “antes de adquirir un seguro o hacer una renovación, es importante que la persona se asesore bien con su intermediario de confianza. En caso de que haya adquirido su póliza directamente con la compañía de seguros, que se comunique únicamente con la compañía y evite contacto con personas desconocidas que le ofrecen descuentos a través de canales no oficiales».

Uso de páginas web y perfiles falsos

Los estafadores crean sitios web y cuentas en redes sociales que imitan a las de aseguradoras reales. Estos portales pueden tener nombres similares a los oficiales, pero presentan errores ortográficos, diseños poco profesionales o links sospechosos.

Antes de realizar cualquier compra, es esencial verificar la autenticidad de la página y asegurarse de que pertenece a la empresa que dice representar.

Solicitud de información personal o financiera sin justificación

Recibir un mensaje, llamada o correo electrónico solicitando datos sensibles como el número de cuenta bancaria, contraseñas o códigos de seguridad, es sospechoso. Las aseguradoras no solicitan este tipo de información. Presión para hacer la compra de inmediato.

Los estafadores intentan generar un sentido de urgencia, afirmando que la oferta es por tiempo limitado o que debes hacer el pago de inmediato para aprovechar un supuesto descuento exclusivo. Esta es una estrategia común para evitar que las víctimas se tomen el tiempo de verificar la autenticidad de la oferta.

Soat, el seguro con el que más estafan

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es el más demandado en Colombia, pero también el más vulnerable a las estafas, pues los estafadores aprovechan la necesidad de adquirir este seguro obligatorio para ofrecer descuentos falsos y pólizas fraudulentas.

¿Qué hacer en caso de estada?

Recopilar pruebas: guardar capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto y cualquier otra evidencia de la estafa.

guardar capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes de texto y cualquier otra evidencia de la estafa. Contactar al banco: si se realizó un pago, la víctima debe informar a su banco de inmediato y solicitar el bloqueo de sus cuentas si es necesario.

si se realizó un pago, la víctima debe informar a su banco de inmediato y solicitar el bloqueo de sus cuentas si es necesario. Denunciar ante la Fiscalía: presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea de forma presencial o virtual a través de su sitio web o la aplicación ADenunciar.

presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea de forma presencial o virtual a través de su sitio web o la aplicación ADenunciar. Acudir a la Policía: la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional también puede ayudarte a investigar la estafa.

la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional también puede ayudarte a investigar la estafa. Busca asesoría legal: un abogado penalista puede brindar la asesoría necesaria para defender los derechos de la víctima y llevar el caso ante la justicia.

