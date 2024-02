El dilema radica en que mientras el Ministerio de Ambiente establece que todos los vehículos deben cumplir el estándar de emisiones Euro6C a partir de enero de 2025, el Ministerio de Minas solo planea exigir la calidad de combustible necesaria para estos motores en diciembre de ese mismo año, explicó Blu Radio.

(Lea también: Carros más baratos de Renault, Chevrolet, Mazda, Toyota y más; haga cuentas para estrenar)

Esta discrepancia plantea un escenario complejo y que preocupa a marcas que venden las populares camionetas pick-up (las que tienen platón), utilizadas principalmente para trabajar: se requerirán motores que cumplan con los estándares de emisión casi un año antes de que el combustible adecuado esté disponible.

“Si no se resuelve este asunto antes de julio de este año, va a ser imposible generar los pedidos hacia la fábrica porque no podemos pedir vehículos que no tengan o que cuando lleguen al país no vayan a tener la dieta necesaria, el combustible correcto con la calidad correcta para poder funcionar. Entonces, se va a volver un gran problema”, explicó a la emisora Rodrigo Anjel, director técnico de Andemos.