En Colombia, el precio de la gasolina va a seguir subiendo durante las próximas semanas hasta llegar, dicen desde el Ministerio de Hacienda, hasta los 16.000 pesos.

Ante esto, los ciudadanos están buscando maneras y alternativas de ahorrar combustible para que este le dure más y así el bolsillo no se vea tan golpeado a la hora de utilizar el vehículo.

De hecho, ahora hay hasta trucos desde el momento de aplicarle la gasolina al carro para que esta no le cueste tanto y así mismo, pueda ahorrar a la hora de ir a una bomba a llenar el tanque.

Según reveló un usuario de Tiktok, lo más recomendable a la hora de llenar el tanque en una gasolinera es pedir la cantidad (galones), más no por precio.

Lo que hace el hombre en el video es, primero, dividir 100.000 pesos entre el costo del galón de la gasolina que hay en la bomba, que en ese caso era 13.727, lo que le daba un poco más de 7 galones.

Sin embargo, el hombre, en vez de pedirle 100.000 pesos a la trabajadora, lo que hace es pedirle que le ponga los 7 galones de gasolina al carro y ver en cuanto le salía al final de la transacción, sorprendiéndose al ver que hubo un pequeño, pero considerable ahorro de 4.000 pesos.

Esto mismo lo explicó la Procuraduría General del Consumidor en México (Profeco), en un comunicado recogido por el medio Dinero en imagen, el cual recomienda que cada vez que vaya a tanquear, le vaya poniendo de a pocos galones y no todo el monto en una sola transacción para que el despachador le dé la cantidad exacta, no quiera cobrar de más y no de menos litros de los que deberían tener.

Con este sencillo truco podrá ahorrar de a pocos y así mismo su economía por mover el carro no se verá tan afectada.