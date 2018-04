El hecho ocurrió este fin de semana en la noche en el momento en el que el joven iba a ingresar al inmueble, luego de llegar de una travesía ciclística por el departamento de Santander, según Noticias Caracol.

El ciclista que pertenece al colectivo ‘Two Ruedas’, de acuerdo con La Fm, fue embestido por dos delincuentes que portaban armas de fuego y lo intimidaron.

“Venía del terminal de Bogotá, porque me fui a Bucaramanga en bicicleta pero me regresé en bus, y en toda la entrada de mi casa se me acercaron dos tipos, armados ambos. Me amedrentaron para que soltara mi bicicleta y las cosas que llevaba”, contó Abril al noticiero.

Sin embargo, recuerda que él se aferró a su vehículo, se resistió al atracó y en ese momento sufrió algunos golpes y las heridas, añadió en su relato al informativo:

“En medio del caos, mi reacción, en vez de soltar las cosas y alejarme, me opuse y me aferré a mi bicicleta. En ese momento, ellos decidieron golpearme con la cacha del revólver en la cara, me tumbaron al piso, me arrastraron, y cuando vieron que yo realmente no soltaba la bicicleta, la decisión de ellos fue darme dos disparos en mi pierna derecha”.

Los criminales lograron robar la bicicleta y escaparon con las pertenencias del deportista.

Mientras tanto, la víctima del hecho de inseguridad fue trasladada a un centro médico de la zona, donde fue intervenido quirúrgicamente y se recupera satisfactoriamente, agregó la emisora.

Por su parte, la Policía de Bogotá adelanta las labores investigativas para identificar a los responsables de este ataque, a través de las cámaras de seguridad del barrio Marsella, agregó RCN Radio.

Esta emisora, además, recordó la advertencia que hizo el presidente del Concejo de Bogotá Daniel Palacios, que reveló que en Bogotá los hurtos de estos vehículos aumentaron en más de un 200 %, este año.