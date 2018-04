Sucedió a las 7:10 de la mañana de este lunes, quedó registrado en una cámara de seguridad del sector de Guacamayas, localidad de San Cristóbal, y las imágenes son compartidas profusamente en redes sociales.

En el hecho, cinco carros y una motocicleta resultaron afectados y pese a la gravedad del accidente del SITP no hubo víctimas, según las autoridades.

En el video se observa que el SITP Provisional de servicio público (color amarillo), que bajaba del barrio La Victoria, sale de una calle empinada, se atraviesa en la mitad de la avenida principal para hacer un giro prohibido y ubicarse en la vía que conduce hacia el centro de la ciudad.

Mientras el bus amarillo hace la peligrosa maniobra, los demás vehículos que circulan en sentido contrario esperan sobre la avenida para abrirle paso.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, se aprecia en la grabación, el SITP (azul) transita en contravía para pasar a los demás carros que están detenidos.

En ese momento, el bus Zonal azul no se detiene y estrella por detrás al Provisional que está dando reserva; también embiste a dos taxis, un motociclista y un particular, que esperaban para hacer el mismo cruce prohibido que la buseta, y termina chocando de frente contra un carro particular gris. Este último a su vez es arrastrado por el SITP y estrella a otro taxi.

Presuntamente, menciona Noticias Caracol que consultó a Transmilenio, el bus SITP (azul) presentó una falla mecánica en los frenos, por lo que el conductor no pudo detenerse.

En la vía en la que se registró el accidente, de acuerdo con el informativo, los vehículos que descienden de La Victoria deben hacer ese cruce prohibido para tomar la avenida principal —en la calle 37 sur 0 -20 Este del barrio Colmena, antigua vía a Villavicencio—, pero allí no hay semáforos, reductores de velocidad, ni señales de tránsito que eviten una tragedia.

Entre tanto, las autoridades no se han referido al hecho, a la imprudencia de los conductores y tampoco a la falta de prevención en esa zona de alto peligro accidental.