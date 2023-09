VIRGO: De acuerdo con el seis de bastos del Tarot, su primer arcano, a pesar de que usted se considera una persona tolerante, la verdad es que resalta los defectos de los demás con severidad, de sus familiares cercanos, sobre todo; sus errores son culpa de otros, que lo enredan, no son por cuenta propia. En esta forma de ser no cabe la autocrítica, que es la base de la evolución. Cortesía

LIBRA: Usted sobresale en las reuniones que lidera por su experiencia y habilidad para buscar salidas, permite que se expresen distintos puntos de vista, trata de ser objetivo; ha tenido muchos madrugones y trasnochadas, no han contado el tiempo ni el cansancio, sólo su compromiso de velar por el bienestar colectivo. Ahora, que las cosas se están complicando, lo culpan del desmadre.

ESCORPIÓN: Se ha alejado de algunas personas, lo que no es usual. Usted disfruta la compañía de los demás, anima las fiestas y propicia encuentros. Algunos piensan que distanciarse ha sido fácil: en realidad, ha sido un proceso doloroso en el que ha primado su necesidad de ser sincero, no engañarse ni engañar a los demás. Las personas de quienes se alejó no eran transparentes. Cortesía

SAGITARIO: La nostalgia lo regresa al pasado; recuerda paisajes y viejos amores que lo inspiraron, le gustaría retroceder el tiempo. De acuerdo con el ocho de copas del Tarot, usted evita concluir que el pasado fue mejor aunque esté lleno de personas inolvidables y experiencias extraordinarias. La nostalgia llega cuando vuelve a pasear por viejos caminos, caminos rodeados de eucaliptus, pinos y sauces. Cortesía

CAPRICORNIO: Le sugieren disminuir la crítica ¿Por qué ve lo malo y feo? Usted se atormenta mientras los demás son felices; esto le dicen de manera persuasiva y también como regaño y le ha calado, al punto de que últimamente no ha dicho lo que piensa y si las discusiones se acaloran, corre. Mantendrá su posición, no será condescendiente, no engrosará las filas de quienes gritan en coro que todo está bien, mientras la casa se cae. Cortesía

ACUARIO: Está a punto de comenzar el otoño con sus colores amarillos, verdes y cafés, con sus ventarrones que levantan las hojas del piso, hacen cerrar los ojos y apresurar el paso. Usted siente que logrará sus metas después de superar los difíciles obstáculos de Abril y Mayo, cuando perdió de vista el horizonte y quiso huir a otra parte…En el otoño el aire entrará mejor a sus pulmones. Cortesía

PISCIS: Usted era reconocido por su buen genio y envidiado por quienes padecen arrebatos de cólera. Hoy se altera por tonterías, pierde el control y se le sube el color; sus mejillas rosa se vuelven rojo carmesí y cuando menos piensa, está gritando. De acuerdo con el ocho de copas del Tarot, es justo que algunas rabias reprimidas salgan a la luz pero se le está yendo la mano ¿Qué piensa? Cortesía

ARIES: Algunos le recuerdan que usted ha vivido al revés: no puede negar que le gusta llevarle la contraria a la mayoría, por lo cual ha pagado un precio; se ha sentido solo, detrás de causas imposibles, arando en el desierto… De acuerdo con el As de bastos, al revés, no se acomoda al sentir de muchos que refleja un pensamiento uniforme. Seguirá defendiendo el libre desarrollo de la personalidad. Cortesía

TAURO: Necesita pasar de la silla al sofá, mirar por la ventana y ver cómo el paisaje ha cambiado: la luz de la tarde es más blanca, en la calle hay menos gente y la pintura de algunos edificios se descascaró… Necesita ir despacio, sin afán de cumplir ninguna cita y detenerse en un parque para seguir metido en sus pensamientos que van, vienen y dan vueltas… En este momento no hay certezas. Cortesía

GÉMINIS: Usted se siente vacío, una sensación con la que es difícil lidiar… Es el vacío de sentirse inútil, como si nada de lo que hace sirviera, en contraste con varias personas a su alrededor, que están satisfechas. Todo es culpa de su perfeccionismo que raya en la obsesión y le exige más y más… El cuatro de espadas del Tarot, cuatro espadas filudas, pregunta ¿Hasta cuándo el perfeccionismo será su verdugo? Cortesía

CÁNCER: Para muchos los últimos tres años han sido de vida o muerte… Y se sienten vulnerables ante el azar que llega de improviso: tantas cosas que han pasado, todo cambia muy rápido y la incertidumbre, ese animal dormido se despierta y manda el zarpazo… Muchos se declaran sobrevivientes de eventos inimaginables como la pandemia. Usted es uno de ellos. Cortesía