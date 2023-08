Tiene cosas pendientes, el año avanza y terminará pronto, el límite se acorta. Varios, que no quieren contagiarse de su premura, le recordarán que Agosto apenas comienza, mes de vientos y cometas…

(Lea también: Horóscopo de los ángeles y el mensaje de esta semana que hay para Géminis, Libra y Acuario)

Usted se está despertando de un largo sueño; sus proyectos no seguirán como la nave de los locos; se pondrá al frente.

Usted no está de acuerdo con quienes sostienen que para ser neutrales y no aumentar la cólera, no toman partido ante los diarios sucesos; no dicen nada, no expresan sus opiniones, no participan en las discusiones, no hacen propuestas, no vislumbran salidas; pasan por el lado como sombras, mientras otros actúan. Y detrás está la cobardía.

Usted rechaza el autoritarismo, propio de los que mandan, y estimula a sus compañeros con el fin de que nadie pierda el impulso…

(Vea también: Estas son las plantas y flores que debería tener en casa si es Géminis, Libra o Acuario)

Pasa por alto algunos errores sobre la base de que lo importante es hacer. Pero hay cosas que se están haciendo mal.

Y la manera de evitar graves consecuencias es señalarlo sin titubeos y asumir el costo: ganarse la antipatía de quienes prefieren oír mentiras antes que la verdad.