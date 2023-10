ARIES

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, el atafago del fin del año ya se ve… Comienzan las carreras y también su resistencia para no entrar en estas. Ha resuelto múltiples problemas con el fin de llegar hasta aquí, el mes de Octubre. Dirigirá, entonces, sus proyectos hacia un buen final, sin arriesgar lo conseguido, por la premura. Los terminará, pero no a tiestazos: esta no es la forma.

TAURO

Le sorprende que lo busquen para saber qué piensa frente a todo lo que pasa… Usted considera que no puede decir nada, más allá de repetir las tonterías que oye; considera que sus opiniones no sirven para combatir el caos, que pisa los talones. Gracias a sus observaciones, varios toman decisiones, cambian las cosas y hasta se reconcilian con el amor; varios lo siguen. El Tarot nuevamente lo invita a reconocer su propio valor.

GÉMINIS

A veces el amor es como ir en una barca, viendo la vegetación, oliendo aromas dulces y escuchando el canto de los pájaros. Otras veces, el cielo se oscurece, los problemas amorosos se agrandan y las personas se preguntan si es posible el buen amor, a salvo de estallidos. Usted está en una travesía dulce, “en la noche del hechizo, puede ser una forma precisa de mecerse el viento entre los árboles”, como dice Darío Jaramillo.

