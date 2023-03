El horizonte no se ha cerrado -tiene varias opciones sobre la mesa-, lo cual es tranquilizador frente a la realidad oscura… No es por su buena suerte que lo llaman, lo buscan y quieren contar con usted. Sus cualidades personales y seriedad profesional resaltan en un medio, en donde la mediocridad es regla.

Aries

Al revés de muchos que en este momento controlan sus gastos, usted sale de compras y desconociendo su proceder habitual, se atiborra de inutilidades… Es difícil controlar la pulsión y lidiar después con la culpa que le deja un sabor amargo. También se entretiene en asuntos menores mientras los problemas graves que requieren su atención, se amontonan.

Géminis

En medio de la preocupación, las quejas sobre todo lo que está mal, son el orden del día. Usted no puede ignorarlas después de criticar la inconsciencia de tantas personas que van perdidas, como zombis, calle arriba y calle abajo, y son objeto de manipulaciones despiadadas. Es urgente encontrar temas de esperanza y de vida, que iluminen el socavón.

Más allá de la inflación, cuyas consecuencias sufre y de los horrores que llegan con los días y las semanas, a usted lo preocupa alejarse de la verdad, meterse en una caja de mentiras, en la que muchas personas se encierran. Nadie sabe cómo son, simulan ser otros, confunden con sus gestos y conversaciones, tuercen la realidad a su favor y tejen una red en la que atrapan a las personas de buena fe. No caerá en esa red.

Cáncer

Hace meses en su trabajo cuando exponían tantos proyectos con fervor, casi alucinación, criticaron su pesimismo. No escucharon sus observaciones aterrizadas, pasaron por encima, muy rápido y las calificaron como chocantes. Los problemas que se crecieron prueban que sus llamados a la cautela tenían fundamento. Usted no se ufana de tener razón, no buscará la revancha.

Leo

Usted dice lo que piensa, siempre lo ha hecho. Habla claro y directo, aclara confusiones, muestra el camino, y trasmite su confianza en el futuro. Lo que habría que cambiar es su insistencia. Dice lo mismo muchas veces, con el riesgo de que sus palabras pierdan sentido y se conviertan en cantaleta… Y no tendría que ser tan reiterativo.

Acuario

Quiere alejarse de rumores y falsas noticias que se volvieron normales en su trabajo, una forma de hacer… Los irresponsables ponen a rodar los chismes por las escaleras y los corredores y después miran al techo con cinismo; no son responsables de lo que pasa, hacen daño. Usted se cansó de todo esto.