En la actualidad, muchas mujeres aún experimentan timidez al abordar temas relacionados con su bienestar íntimo y salud ginecológica, independientemente de su edad.

Sin embargo, gradualmente, están modificando esa perspectiva y, en sus encuentros con amigas, comienzan a conversar abiertamente sobre los desafíos y aspiraciones que enfrentan en lo que respecta a su zona genital, y cómo estos aspectos inciden en su autoestima y vida sexual.

Esto es lo que ha notado entre las pacientes que buscan su orientación en XkinYou Medicina Especializada, un centro médico de élite que ofrece esta atención especializada a las mujeres, en conjunto con los tratamientos más modernos en medicina estética facial y terapias alternativas. Su esposa y socia, la doctora Sandra Díaz, es experta en esta última especialidad.

El rejuvenecimiento vaginal es uno de los tratamientos más solicitados “por los cambios físicos y emocionales que las mujeres sienten especialmente cuando llegan a los 40, 50 y 60 años –explica el especialista Forero–. Estos periodos los conocemos como la perimenopausia y la menopausia, en los que suceden cambios naturales por los que, tarde o temprano, pasarán todas las mujeres y en los que observarán ciertas limitaciones que las afectarán en su individualidad y vida en pareja”.

Limitaciones como la incontinencia urinaria o la resequedad vaginal, que muchas veces las pacientes comienzan por decirle a la doctora Sandra Díaz durante los tratamientos estéticos faciales que les realiza, pero luego deciden, sin tapujos, consultarle al doctor Forero, un destacado ginecólogo con amplia experiencia en ginecología regenerativa, estética y funcional.

La finalidad de esta especialidad es mejorar y preservar la salud y bienestar de la zona íntima no sólo en la perimenopausia y la menopausia sino desde edades más tempranas. Es decir, que ellas se concienticen de la importancia de cuidar esta parte de su anatomía con el mismo entusiasmo y diligencia con que atienden las necesidades de la piel de su rostro. Y que lo comiencen a hacer desde los 20 años para prolongar sus beneficios a los 60 o más.

“Con el rejuvenecimiento vaginal se trata de prolongar y mejorar el funcionamiento de esta parte del cuerpo para que la mujer se siga sintiendo joven, atractiva, confiada, segura de sí misma y saludable sin importar su edad”, explica el doctor Forero, director científico de XkinYou Medicina Especializada.

Recuperar el tono vaginal, despigmentar manchas en la zona de la vulva, disminuir la incontinencia urinaria, mejorar la resequedad vaginal y eliminar verrugas son algunos beneficios de este tratamiento.

“Tengo pacientes muy jóvenes, de 20 años, pero debido a enfermedades autoinmunes o metabólicas presentan alteración en su zona intima –comenta el doctor Forero–. Y gracias a la tecnología y tratamientos médicos se observa una notable mejoría del 80 por ciento. Lo mismo sucede con mujeres en la menopausia”, afirma el doctor Forero.

Uno de los tratamientos para el rejuvenecimiento vaginal es el láser de Co2 fraccionado, no es incómodo, no exige anestesia, solo se sentirá un poco de calor durante el procedimiento. No debe realizarse durante el ciclo menstrual y se recomienda no tener relaciones sexuales cuatro días antes de la sesión ni estar siguiendo un tratamiento con óvulos o cremas vaginales.

Después del procedimiento, no debe realizar ejercicio; la idea es que no haya sudoración en la parte íntima, evitar las zonas húmedas (jacuzzis, sauna, turco y piscina) y no tener relaciones sexuales los siguientes cuatro días. Está contraindicado en personas con algún trastorno hematológico o patología oncológica.

“Los cambios son impresionantes, tanto en la autoestima como en la funcionalidad de la zona íntima femenina y en la vida sexual. Lo curioso es que la mayoría de las pacientes que me consultan, en un principio no quieren que su pareja se entere del tratamiento, pero luego su pareja viene a agradecerme por los resultados”, reconoce el doctor Ernesto Forero, director científico del área de Ginecología de XkinYou Medicina Especializada.

Si quiere más información, ingrese aquí. O visite las instalaciones: calle 127 No. 19 a – 28, consultorio 313. Bogotá, Colombia.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.