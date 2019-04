Según Marie Claire, esta luna, que realmente no es rosada, aparecerá antes del amanecer del viernes 19 de abril. Pero el color no es realmente para desilusionarse, pasa con los distintos tipos de lunas que se presentan en el año; no todo es lo que parece o como su nombre lo indica.

El título de este fenómeno nace de ‘Moss pink’, una flor silvestre que florece justo con la aparición de esta luna, con el comienzo de la primavera, y es precisamente el anuncio de que llegó esta colorida estación.

Al evento astronómico también se le llama ‘Luna de hierba’, ‘Luna de huevo’ y ‘Luna de peces’.

El medio también agregó que la ‘Luna Rosa’ podrá verse durante la madrugada que conecta el 18 con el 19 de abril (más o menos a la una de la mañana), justo en el punto máximo de brillo.