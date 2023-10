En el mercado hay sartenes y ollas de muchos estilos, pero hay un común denominador en casi todas: aconsejan no echarles agua fría cuando estas están recién usadas y todavía están calientes.

El precio de los utensilios de cocina depende de los materiales y del proceso de fabricación. Acero inoxidable, hierro y otros más están en el mercado colombiano, algunos de ellos muy caros.

Sin embargo, muchos fabricantes recomiendan no darle un golpe de calor tan drástico a las ollas o sartenes. Esto significa que lo ideal no es que a los que están calientes se les eche agua fría de inmediato.

Aunque para muchos es un placer ver cómo las gotas saltan sobre el sartén y les gusta escuchar el golpe de calor que esto crea, esta acción podría tener cinco consecuencias graves.

Que el sartén deje de cocinar los alimentos de forma efectiva

Que el sartén de deforme

Que el sartén se agriete

Que el sartén se abombe

Que el sartén pierda sus propiedades antiadherentes

Según dicen algunas marcas, al exponerlos a esa reacción de forma abrupta se corre el riesgo de que se deformen con lo que la base puede hasta desnivelarse de modo que al cocinar no percibirá el calor por igual en toda la superficie.

Esto aplica para todos los tipos de sartenes y preparaciones, incluso cuando se hacen los trucos para que ciertos alimentos no se peguen.

Cómo enfriar un sartén o una olla

La realidad es que no hay trucos para que esto suceda mucho más rápido. Lo ideal es que las personas esperen unos minutos para que la temperatura ambiente empiece a regular el calor que hay en el sartén o en la olla.

Las personas pueden dejarla en la estufa en la que se cocinaron los alimentos o buscar una base que evite quemar otros elementos de la cocina.

Luego de que se haya enfriado por sí sola, las personas podrán lavarlas. La recomendación es hacerla con una esponja suave que no quite el antiadherente y hacerlo con un jabón que no sea agresivo.

Otra recomendación para cuidar estos utensilios de cocina es no usar cucharas de metal, aluminio o materiales parecidos en las preparaciones, sino que se usen elementos de madera o silicona para no rayarla.

