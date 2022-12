Estos son 3 de los restaurantes para hacer planes en Bogotá, donde puede celebrar esa ocasión, evento o fecha especial como un cumpleaños o una graduación. En estos lugares tienen comida de excelente calidad y lo mejor de todo, a un muy buen precio.

A continuación le mostramos la lista del top 3 de los restaurantes:

El irreverente Bogotá

Irreverente tiene propuesta gastronómica que desafía lo convencional.

Roberto Palomera, quien es socio del restaurante, dice que además de ofrecer cenas y un lugar para bailar, el espacio también cuenta con almuerzos de martes a domingo y brunchs los fines de semana.

Está ubicado en la Av. 82 #12 – 77 .

Tiene platos desde $ 28.800 hasta $7 2.900.

Sus horarios son: martes, 12 a 11 p.m.; miércoles, 12 p.m. a 3 a.m.; jueves 12 p.m. a 5 a.m.; viernes: 12 p.m. a 4 a.m., sábado: 12 p.m. a 4 a.m.; domingo, 12 p.m. a 6 pm.

Monaco Rooftop

Un espacio prémium con una vista de 360° de la capital

ofrece sabores peruanos, sushi y pizza gourmet. Además, La fiesta es de jueves a sábado, y los domingos, ofrece un brunch de comida fusión acompañado de artistas en vivo. La experiencia en este rooftop se vive a tope con cócteles que resaltan por su gran elaboración y presentación

Está ubicado en la calle 90 #16 – 54 piso 20.

Viva la vida Bogotá

“El sushi no se hace con las manos, sino que sale del alma y del corazón”. Esto dijo Félix Jiménez, maestro del sushi, es el chef ejecutivo restaurante Viva la Vida.

Tiene platos desde $35.000 hasta $398.400.

Está ubicado en la Autopista norte #114 – 44.

Sus horarios son: lunes a sábado de 12 pm a 12 am, domingos y festivos de 12 pm a 10 pm.