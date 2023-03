Un nuevo estudio reveló un panorama un poco inquietante: todo el papel higiénico del mundo está contaminado con PFAS, llamadas comúnmente como sustancias “químicas para siempre”, que son una serie de agentes químicos tóxicos que no se degradan, pueden acumularse con el paso del tiempo y tienen efectos negativos para el medio ambiente, la flora, fauna y, por supuesto, los humanos.

Además, los investigadores de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, determinaron que los desechos que son arrojados por el inodoro y llegan hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales podrían convertirse en una fuente importante de contaminación del agua.

Esto, aseguraron en los resultados publicados en la revista ‘Environmental Science & Technology Letters’, se puede presentar porque al llegar estos productos químicos hasta las aguas residuales, se fusionan con los lodos de depuradora y son los que finalmente se esparcen en las tierras de cultivo como fertilizante o llegan hasta las vías fluviales.

Por esta razón, dice Timothy Townsend, ingeniero medioambiental de la Universidad de Florida y coautor del estudio, “indica sin duda que se trata de otra fuente en la que debemos pensar cuando se trata de limitar la cantidad de PFAS que llega al medio ambiente”. Sin duda, añade, “debe considerarse como una fuente potencialmente considerable de PFAS que ingresa a los sistemas de tratamiento de aguas residuales”.

Antes de explicar cómo llegaron a esta conclusión, los investigadores señalan que los PFAS, llamados comúnmente como sustancias “químicas para siempre”, son una serie de agentes tóxicos de 14.000 productos que generalmente se emplean para hacer que miles de productos de consumo resistan el agua, las manchas y el calor.

Estos agentes, que no se descomponen naturalmente, se han relacionado con enfermedades como el cáncer, las hepáticas, las renales, los trastornos autoinmunes, complicaciones fecales o debilitamiento del sistema inmune.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores se dieron a la tarea de revisar 21 marcas destacadas de papel higiénico que comercializan este producto en América del Norte, Europa occidental, África, América Central y América del Sur.

Encontraron que las marcas que cuentan con una línea de papel higiénico reciclado tenían tanto PFAS como las que no. “Es posible que no se pueda evitar el PFAS en el papel higiénico”, apunta Jake Thompson, autor principal del estudio y estudiante de posgrado de la Universidad de Florida.

También hallaron seis compuestos PFAS, con diPAP representando los niveles más altos. “Este compuesto no se ha estudiado de manera sólida, pero está relacionado con la disfunción testicular”, se lee en el documento.

Norteamérica, por ejemplo, solamente contribuía al 3.7% de los diPAP encontrados en los lodos de depuradora. Sin embargo, este porcentaje fue mucho más elevado en países de Europa, como Suecia, con 35 %, y Francia, con 89 %.

David Andrews, científico principal del Environmental Working Group, una organización sin ánimo de lucro de salud pública que rastrea la contaminación por PFAS, aseguró a The Guardian que el informe no consideró las implicaciones para la salud de las personas que se limpian con papel higiénico contaminado.

“El PFAS se puede absorber dérmicamente, pero no existe ninguna investigación sobre cómo puede ingresar al cuerpo durante el proceso de limpieza. Esa exposición definitivamente vale la pena investigarla”, anotó y resaltó que no se trata de no usar papel higiénico, sino de “ser conscientes que como sociedad tenemos este problema y debemos buscar soluciones”.