En contraste, las personas con sangre tipo O mostraron una tasa más baja de contagio, según el mismo estudio, citado por el portal del South China Morning Post.

Los investigadores médicos, publica el medio, utilizaron como muestra a 2.000 personas contagiadas en las localidades de Wuhan y Shenzen; con base en ello, emitieron alertas sobre la mayor vulnerabilidad de quienes tienen sangre tipo A, aunque admiten que se deben realizar más pruebas y ahondar en la investigación.

Para los pacientes con tipo de sangre A, los investigadores pidieron al resto de la comunidad médica prestarles más atención.

Dice el portal que de 206 pacientes contagiados de COVID-19 en Wuhan, 85 tenían sangre tipo A, un 63 % más que las 52 personas infectadas con sangre tipo O, independientemente del género de la persona.

Los autores del estudio aseguran que si bien una muestra representativa de 2.000 no es pequeña, se ve minimizada por la cantidad de infectados en todo el mundo (casi 200.000), y que por ello advierten que el informe no se puede tomar como una guía médica hasta tanto no se hagan más pruebas en un número más significativo de pacientes.