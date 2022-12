La familia y la pareja pueden tener un camino de rosas o uno de espinas. Lee a continuación el horóscopo escrito por Daniel Daza, el reconocido astrólogo ibaguereño que participará en la próxima edición esotérica de Cromos.

Hoy el turno es para los Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Toma nota de lo que menciona el autor del texto.

(Vea también: Qué es lo que más emborracha y claves para no tener guayabo este 31 de diciembre)

LEO

Mejoran las relaciones familiares, se terminan los enojos y tu hogar vuelve a la calma. Los logros que no has obtenido antes pueden llegar a presentarse ahora. Si tienes alguna sociedad, podrá haber dificultades, y en temas relacionados con tu pareja, se puede presentar agobio.

Número de la suerte: 4784.

VIRGO

Como la relación de pareja no va bien, es importante evaluar la situación desde la raíz. Maneja con calma los conflictos, procura que la comunicación no sea explosiva. Muestra lo mejor de ti, tomando con calma las responsabilidades, sin dejar que la situación te perturbe porque no puedas tener el control que quisieras.

Número de la suerte: 2187.

LIBRA

Excelente mes para conectarte con la abundancia, pero sobre todo con tu autovaloración, empezar nuevos proyectos e identificar nuevas maneras de hacer dinero. Recuerda que la relación tanto de sociedad o de pareja es tu principal trabajo en este planeta. ¿Será que hay algo que te resistes a soltar y ya no te sirve?

Número de la suerte: 6289.

(Lea también: Qué significa comer uvas en Año Nuevo y pasos para llevar a cabo este ritual)

ESCORPIO

El sol está en la casa del dinero, por lo tanto, va a fluir todo lo que tenga que ver con lo económico, esto puede significar aumento de sueldo o una semana muy productiva si lo que quieres es vender. Mercurio en la casa II indica que va a haber comunicación en el trabajo, aumento de beneficios en asuntos comerciales, cuestiones literarias, periodísticas o intelectuales.

Número de la suerte: 9827.

Autor del texto: Daniel Daza.