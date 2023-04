Mhoni Vidente, que recientemente aseguró comunicarse con el fallecido cantante Juan Gabriel, ya es un clásico latinoamericano de la astrología. Es difícil asegurar que ya igualó a Walter Mercado, pero sin temor a equivocarnos podemos sostener que va camino al olimpo de las grandes voces astrales.

Sus interpretaciones y su tino a la hora de pronosticar seducen a los hispanos de diversas latitudes. La siguen desde Estados Unidos hasta la Patagonia.

Aries: sigue tu buena racha

Mhoni Vidente le dice lo siguiente a los arianos: “En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de La Estrella, por lo que tendrás una Semana Santa llena de bendiciones y grandes sorpresas económicas; lo más importante de estos días es saber perdonar y seguir adelante con tu vida. Vendrán días de trabajo extra, pero bien pagado. Tus números mágicos serán 13 y 27, los colores de la abundancia amarillo y rojo. Lo más importante es la salud, así que trata de mejorarla. Recuerda que estás en tiempo de crecer en lo económico, pero te autosaboteas”.

Tauro: ojo con el pasado

A los segundos de la lista, Mhoni Vidente les indica: “Tus números mágicos serán 07 y 28, tus colores de la abundancia son morado y rojo, y tu mejor día es el martes. Libérate del estrés y disfruta tus días de descanso. Tendrás juntas laborales muy importantes y vendrán cambios de puestos, así que trata de encender una vela roja el martes. Controla ese carácter y temperamento para que no tengas problemas con tu pareja. Un amor nuevo del signo Acuario o Libra vendrá a ti muy pronto. No tomes mucho alcohol en estos días santos y disfruta de la vida sin excesos. Mandarás a revisar tu carro o le cambiarás las llantas”.

Géminis: te vas a divertir en la primera semana de abril

En su canal de Youtube, la astróloga les dice a los géminis: “Te salió la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, son tiempos de conocer otros rumbos, recuerda que tu signo está hecho para siempre estar en constante movimiento y crecer económicamente, protege tu mascota, llévate solo lo que vas a gastar en tu viaje. El miércoles santo será tu día. Tus números mágicos serán 01 y 19, tus colores rojo intenso y blanco, tu mejor día el miércoles. Recuerda que siempre tu signo es el protector y el más fuerte para salir adelante en la familia. No sigas con los malos hábitos de alimentación y sigue una dieta sana, recuerda que primero está tu salud”.

Cáncer: toda la semana será placentera

Por último, los regidos por este signo obtuvieron “la carta de El Mago, por ello se te dará todo lo que necesitas para progresar en tu vida, pero esta carta también te indicará que dejes atrás lo que no era para ti y aprendas a vivir sin el apego de nadie. Tus números mágicos son 18 y 33, tu color mágico es el amarillo, y tu mejor día el lunes. Tranquilízate en estos días, viene un poder personal extra y postiva. No comas mucho y deja el drama. Ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes en el trabajo, recuerda que a tu signo lo domina ser comunicativo”, explica Mhoni Vidente­­.