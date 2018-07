Según Clarín, se trata de Abel Albino, un pediatra de 71 años, que era uno de los exponentes más importantes de esta plenaria, quien defendió su posición en contra del aborto asegurando que al ser médico de niños “jamás atentaría contra la vida”.

Pero cuanto tocaron el tema de cómo prevenir los embarazos, dijo:

“Hay que educarlos para el amor, no para el sexo animal (…) los anticonceptivos no sirven (…) Tienen que entender que el profiláctico no protege de nada. El virus del sida atraviesa la porcelana. Es 500 veces más pequeño que el espermatozoide. Entonces el condón no sirve, incluso, falta el 30 % de las veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el VIH”.