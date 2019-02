La investigación, publicada en la Revista Nature Comunication, detalló que despertar temprano también previene enfermedades mentales, combate la diabetes y la obesidad, rescató el portal Nueva Mujer.

“Demostramos que ser una persona madrugadora está asociada con una mejor salud mental, reduce los riesgos de depresión, no afecta el IMC ni el riesgo de diabetes tipo 2”, dice el informe que cita el medio.

Los investigadores analizaron el genoma de 697.828 voluntarios y determinaron que existen por lo menos 351 genes que predisponen a una persona a ser madrugadora, agregó el portal.

A partir de este descubrimiento, los científicos concluyeron que las personas que activan estos genes suelen tener una mayor fortaleza mental.

Por último, el estudio aclara que si una persona no madruga, no significa que se vaya a deprimir. Tampoco quiere decir que si madruga todos los días, no va a padecer alguna enfermedad mental.

Simplemente se trata de estudios que ayudan a reconocer ciertos factores preventivos en las personas, destacó el medio Nueva Mujer.