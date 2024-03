Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

PISCIS: Su ánimo cambiará, según el horóscopo… Usted estaba desalentado: monólogos grises con la idea de que la vida es una sucesión de malas horas frente a la resignación de quienes aceptan que así es, con los brazos caídos. Independiente de lo que suceda en el mundo -que no cambiará de la noche a la mañana-, empezará los días con pasos seguros que lo conducirán a alguna parte.

ARIES: Usted no es la única persona que se atormenta por lo que dice y hace y confía en que lo hará distinto la próxima vez… No es responsable de las recientes discusiones que no pudo evitar y algunos han aprovechado a favor con el argumento de que se dieron por su intolerancia y negativa a reconocer sus errores. Se dejó echar culpas encima como bultos pesados sobre la espalda.

(Vea también: Vidente predijo accidente de Karol G y dice que solo es el inicio: “El diablo está detrás”)

TAURO: Aboga por el buen uso de las palabras para nombrar lo que pasa y también las emociones. Que las palabras salgan del fondo y derrumben muros de contención. Usted es consciente de lo que dice y dicen los demás, de la importancia de las palabras que según Roberto Burgos: “Son como las monedas: mientras más se usan menos valen y nadie sabe qué nombran, qué quieren decir”

GÉMINIS: La lluvia no cae a pesar de las rogativas en los campos, volvieron los incendios… Circula la idea -no es apocalíptica- de que este mundo, cuyo origen fue el jardín de las delicias puede terminar convertido en una bola de fuego. Algunos, cobijados por los datos de la ciencia, sostienen que es muy tarde para frenar la destrucción.

CÁNCER: Usted presiona demasiado con el fin de obtener resultados, tanto que lo evitan para huir de sus preguntas. Considera que el tiempo se pierde en diagnósticos exhaustivos y manifiestos de buenas intenciones, mientras las acciones se embolatan en los pasillos de la burocracia que aumenta y por consiguiente aumentan también las mordazas y los tropiezos. Dará un compas de espera.

LEO: Se trata de escribir lo que se le ocurra sin fijarse en el orden de las frases; liberar los sentimientos encontrados y filudos que lo habitan y despiertan a media noche para que en medio del sobresalto se de cuenta de que tiene un nudo emocional a causa de vivencias que no ha digerido; a pesar de sostener que no lo alteran, sí lo alteran. Bienvenida entonces su liberación emocional a través de la escritura.

(Lea también: Alerta astral: estos tres signos zodiacales tendrán un fin de semana muy desafiante)

VIRGO: El mundo al revés… Varios resaltan su manera de referirse a cualquier suceso con originalidad y humor, a sabiendas de que el humor siempre da otra perspectiva sobre los problemas. Mientras tanto, usted siente que el pozo de su creatividad se agota y aparecerá en el fondo la tierra cuarteada. No ve que sus análisis sean innovadores, no ve que refresquen sus ideas y amplíen el horizonte ¡Está muy equivocado!

LIBRA: Lo que usted hace no es poca cosa a pesar de que no se trate de megaproyectos ambiciosos, de interés global para cambiar el mundo. De acuerdo con el As de bastos, seguirá en sus pequeñas cruzadas, que no lo son, y teniendo en cuenta su disciplina, sin duda serán más efectivas que las cruzadas de quienes pretenden cambiar el rumbo de las estrellas

ESCORPIÓN: Estar enamorado se debe resaltar hoy cuando lo importante de la vida se ignora y pasan a primer plano el nerviosismo de los mercados, lo que se llama “política”, el acomodamiento de las grandes potencias, etcétera… Usted está enamorado y como dice el poema de Borges: “Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo… Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria”.

CAPRICORNIO: Ante tantas situaciones desconcertantes y ruidosas, sí, muy ruidosas, lo único sería esconderse y que pase lo que ha de pasar, que no está en sus manos… Después de esta idea escapista se detendrá: usted ha enfrentado los problemas siempre, no ha puesto los ojos en la nada; ha entendido que la vida no es un picnic sino el ascenso continuo y a veces muy duro para llegar a la cima. Seguirá.

(Vea también: Horóscopo de hoy: Mhoni Vidente dio nuevas predicciones para Libra, Piscis y más signos)

SAGITARIO: Repasa en su memoria los últimos seis meses… Lo primero es el asombro, el tiempo ha pasado demasiado rápido. Lo segundo, usted se ha sacudido fuertemente con el fin de borrar malos recuerdos que persisten y revolotean como mariposas negras… Al lado de esto reafirma su decisión inquebrantable de aprovechar los días, todos los días.

ACUARIO: Está siguiendo el cronograma que se propuso para este año: en el primer semestre terminaría los trabajos pendientes, pondría punto final, cerraría ciclos. Y en el segundo semestre sería más libre, libertad, libertad. Su fantasía gozosa para el segundo semestre evoca como dice Roberto Burgos: “…aromas del Caribe, los aromas del achiote, la sal, los ajíes picantes, las hojas de toronjil, las rajas de canela y el anís”.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.