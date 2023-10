SAGITARIO

Usted tiene afán por empezar el próximo año, dar el salto a la otra orilla… Ha estado en vilo varias veces, sin saber para dónde va nada; ha tratado de no perder el aliento. Varias situaciones lo han puesto a prueba: ha tenido que reaccionar en el límite, sin perder la cordura. Y cuando piensa en esto, siente escalofríos…

CAPRICORNIO

Ha reflexionado sobre la madurez que se adquiere con los años. Algunos comprueban en carne propia que el tiempo no pasa en vano; al contrario, las personas ven las cosas con más claridad, no se ilusionan en vano, reconocen lo que es importante de verdad y se apartan de lo que no lo es. Y tienen más libertad para disfrutar la vida, sin importar el qué dirán… Usted llegó a la madurez y su mirada frente a todo es distinta.

ACUARIO

Usted sigue esforzándose con cariño verdadero y paciencia con el fin de que el amor no se marchite… Sabe que este es un sentimiento frágil, que es preciso proteger de discusiones ácidas, que lo entierran debajo de una montaña de hojarasca. El trayecto del amor es difícil, dice el horóscopo; no es el jardín de las delicias que los enamorados describen entre arrebatos y suspiros…

