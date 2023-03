Para hacer la limpieza vas a conseguir palo santo, y al prenderlo el humo lo vas a esparcir en forma de círculo por toda tu casa, oficina o negocio. Esto hace que la energía negativa se elimine y comience a fluir tu destino.

Leo: fortalece tus intuiciones

Es importante entender que, en este signo del horóscopo, debes continuar trabajando en tus emociones, lo que te permite tener claridad, escucharte a ti mismo e identificar más fácilmente aquello que te haga dudar de tus capacidades. Se trata de ir hacia tu inconsciente más profundo, identificar lo que sientes en realidad, hacer conexión con la pasión, liberación y sanación que necesitas.

Como podrás estar más sensible, es necesario que no te tomes nada personal ni tampoco reaccionar impulsivamente. Será apropiado que drenan tu energía a través del ejercicio, o cualquier actividad que te ayude a despejar tu mente. Además, así estará el tema en el amor.

Virgo: revélate contra el pasado

Finaliza un ciclo largo en tu vida relacionado con tu pasado, con tus heridas emocionales, con temas de tu árbol familiar que venías cargando y que ahora estás listo porque te has venido liberando y sanando tu historia de vida personal. Con Mercurio ingresando a Acuario y presente en tu casa de la creatividad y los proyectos, será necesario que estés atento a todo tipo de inversión que deseas realizar, proyectos propios, lanzamiento de tu empresa en redes sociales, negociaciones a tu favor.

Libra: los cambios siempre serán bienvenidos

Es momento de cerrar ciclos con ciertos grupos o personas que ya no deberían estar en tu vida. Aquellas relaciones de amistad en las cuales tú mismo te das cuenta de que ya no tienen los mismos ideales. Recuerda que en la vida no establecer ningún contrato de permanencia con nadie y que es válido que en la medida en que vas avanzando en tu proceso personal, todos los cambios que vas teniendo te exigen también cambios respecto de tu grupo social. A nivel laboral, todos los cambios o proyectos que empieces a aterrizar y materializar serán muy positivos.

Escorpio: aprende a discriminar entre lo positivo y lo negativo

Llega el final de una etapa en cuanto a tu vida profesional, lo que implica que debas hacer un cambio en tus metas, una transformación en lo que para ti representaba antes tu éxito, pero que ahora los objetivos deben estar más alineados al momento presente. Identifica ahora qué es lo que verdaderamente es importante, independientemente de las expectativas de otros. Se puede presentar una gran oportunidad de ser promovido en tu carrera, sin embargo, la presencia de la Luna Negra en Leo en esa misma área puede hacer que las cosas finalmente no salgan bien.