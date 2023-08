Usted prefiere hacer las cosas a su manera, sin interactuar con otros. Le parece difícil ir en la misma dirección, ponerse de acuerdo y asumir la responsabilidad personal, sin recargarse en nadie; mantenerse lejos de competencias feroces y de la envidia que arrastra como una corriente que lleva palos y piedras… Formará parte de un equipo y los buenos resultados derribarán sus prejuicios, dice el horóscopo.

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, usted capoteará muchas presiones sobre la urgencia de actuar inmediatamente, no insistir más en proyectos que no funcionan y dedicarse a otros productivos, sin espejismos. Siente que no se debe mover por ahora… Ignorará, entonces, las presiones, esa gritería que está cerca y aturde.

Agosto se está acabando, un mes de cometas y temblores, que puso a prueba el equilibrio colectivo: varios en la cuerda floja, se volvieron maromeros a la fuerza. Septiembre se acerca y usted siente que se trata de un nuevo comienzo de año… Está renovado física y mentalmente para avanzar por un camino que ojalá no tenga zarzas ni grietas. Ojalá…