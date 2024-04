Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Es bueno que los demás te extrañen, porque ahí es cuando te vas a dar cuenta quien es sincero contigo y quien definitivamente solo se ha acercado por algún interés en particular.

Ángel del día: Gabriel

(Vea también: ¿Qué significa que Mercurio retrógrado y el eclipse solar se junten? Estos son los efectos)

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

¿Cuál es la razón por la que ahora mismo no te sientes importante? Cuidado con caer en esos juegos mentales donde le das más poder a los demás que a ti mismo.

Ángel del día: Rafael

22 de mayo a 21 de junio

Nadie sabe lo fuerte que tuviste que ser para dejar ir lo que amabas, así que no prestes atención a los que te juzgan, soltar es un acto de amor propio que solo tú puedes experimentar.

Ángel del día: Uriel

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Que no se te vaya la vida dejando ir a los que amas. Le das mucho poder a otras cosas en vez de enfocarte en aquellos que nunca te han soltado la mano.

Ángel del día: Jofiel

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Sigue alejándote de todo lo que te cause dolor o no te sume. No tienes que quedarte por obligación en sitios que te hacen sentir incómodo y lleno de desesperanza.

Ángel del día: Adzaquiel

24 de agosto a 23 de septiembre

¡Por favor! Ya no estás en el tiempo en el que tienes que complacer a los demás, ya creciste, ahora tienes que poner tu salud emocional por encima de cualquier cosa.

Ángel del día: Gabriel

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Claro que eres independiente, eso no te lo va a quitar nadie, pero que alguien se preocupe por tu y por tus cosas también debe ser valorado. No alejes a quien amas por temor.

Ángel del día: Uriel

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

No te sientas mal por querer un amor grande, un trabajo ideal, eso que piensas lo atraes y te dará la tranquilidad que llevas buscando hace meses. Ángel del día: Rafael

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Ya soportaste situaciones difíciles buscando soluciones, no hay que darle más largas al asunto, hay que terminar ya con esa relación que te está ignorando hace tiempo.

Ángel del día: Gabriel

22 de diciembre a 20 de enero

Tomar la iniciativa para hablar es importante. La situación ya se creó, ahora mismo debes liberar todo lo que te está robando el sueño y lastimando. Ángel del día: Uriel

(Vea también: Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy: así les irá a los signos el fin de semana)

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Controla lo que dices porque después te puedes arrepentir. A veces tu incomodidad es la que habla por ti, recuerda que si no perteneces a un lugar debes volar sin fingir que no te importa. Ángel del día: Jofiel

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

No cambies tu forma de ser por adaptare a la vida de alguien más. Una de las decisiones más difíciles de la vida es elegirte, pero seguro que vas a poder con eso, y con más.

Ángel del día: Gabriel

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.