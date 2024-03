Por: El Espectador

Aries

Marzo fue un reto constante para ti, dice el horóscopo. Te invitó a hacer un análisis profundo de tu interior y ese momento de introspección solo sumó más motivos a tus cargas emocionales. Estás muy desconectado de tus propósitos, así que es casi imposible experimentar libertad. Hoy más que nunca debes preguntarte si estás listo para vivir el presente asumiendo errores y no dejándole la responsabilidad a los demás.

Tauro

Valentía, determinación y admiración fueron las palabras que guiaron este mes para ti. Por fin abriste tu corazón y te liberaste de lo que ya no te sirve para abrirle la puerta a nuevas posibilidades en temas emocionales. Los mensajes de tu subconsciente fueron evidentes, así que la energía de Marte fue tu gran aliada para ayudarte a fortalecer lazos afectivos, incluso contigo mismo. Ahora lo que debes hacer es ganarle la batalla a varios miedos que te tienen pensando para avanzar.

Géminis

Esa necesidad tuya de expresar todo el tiempo tu independencia y de reafirmar tus ideas está generando mucho malestar en las personas que te rodean. Es claro que eres el signo gemelo del zodiaco, pero bájale un poco a tus pretensiones para el mes entrante. Aunque eres perseverante, tú mismo pusiste obstáculos para estrellarte con la realidad que no quisiste asumir. Hay muchas tensiones con tu familia, así que por una vez en la vida recurre a la comunicación para atraer empatía.

Cáncer

Cuestionarte lo que hiciste este último mes no estuvo mal, finalmente abriste los ojos a nuevas perspectivas y entendiste que los límites deben ser casi una regla en tu vida. Descubrirte es como hacer magia, y aunque en ese hallazgo hubo dolor, el universo fue sabio para abrirte camino en donde tus emociones por fin fueron sanadas. Es importante que te mantengas y que estas decisiones no sean momentáneas solo por darle gusto a los demás y encajar en una burbuja que solo traerá a largo plazo inestabilidad.

Leo

Por favor deja de repetir patrones y acepta las cosas como vienen. La valentía se te perdió en el camino y decidiste usar un caparazón que solo te trajo descontentos y desilusión. No hay nada de malo en mostrarte vulnerable, aquí el tema es que ni siquiera sabes qué es lo que estás buscando para atraer esa “felicidad” que dices querer encontrar. Las respuestas están de pronto en tu ser, pero no indagues hasta que pongas todo en equilibrio si no quieres empezar abril con un desorden en la cabeza donde se apague la llama de tu autonomía.

Virgo

No lograste usar la energía de marzo para fortalecer tus relaciones y solucionar inconvenientes. Experimentaste días de muchas quejas, reclamos y por eso alejaste cosas que podrían atraer amores genuinos. Parece que te empeñaste en aburrir a los demás, así que mientras no te enfoques en tus “vacíos emocionales”, sobre todo los relacionados con tu familia, no podrás entender cuál es tu verdadera misión en cuestiones del amor. Este mes la intuición no tuvo protagonismo y actuaste por impulsos.

Libra

¡Felicitaciones! Los miedos de febrero quedaron en el pasado y fuiste más organizado, incluso con tus sentimientos. Pese a lo que venías pensando fue un mes de mucho optimismo y positivismo, nutriste tus emociones y le diste poder a tu crecimiento personal. La autenticidad permitió conectarte con todo lo que creíste perdido en un momento y eso augura para los próximos días armonía y éxito. Sigue tomando la iniciativa, no le dejes a nadie más la posibilidad de atraer vibraciones que te favorezcan, al final del día solo necesitas estar enfocado en tu tranquilidad.

Escorpio

Marzo despertó tu astucia, por fin dejaste actuar al guerrero que hay en ti sin ponerle ningún límite. Eso era lo que te faltaba para lanzarte a buscar nuevos horizontes. No te autosabotees pensando que no estás preparado para arriesgarte, recuerda que tus emociones y tus intenciones están siempre alineadas para que la sinceridad actúe en diferentes procesos afectivos y profesionales. Eres único, especial y creativo, así que no les espacio a la comparación con aquellos que solo te demostraron este último mes incomprensión y falta de empatía.

Sagitario

Encontraste el apoyo que estabas buscando y lograste salvar muchas de las relaciones que estaban en la cuerda floja. Esta energía que experimentaste en marzo logró atraer constantemente armonía y plenitud con tus pares, fortaleciendo lazos afectivos que te hicieron entender prioridades, dejando atrás los caprichos y abriéndole las puertas a la asertividad y a enfrentar inseguridades con honestidad. Marzo te aliento a mostrarte, tal y como eres, un ser dadivoso, responsable y con ganas de evolucionar cada vez más.

Capricornio

Sanaste tus heridas, te reconciliaste con tu pasado y eliminaste hábitos que no te estaban llevando por buen camino. Conectar con tu interior y con tus intereses no fue nada fácil, pero te diste a la tarea de entender que las palabras tienen poder y que adaptarte y crecer en momentos determinados te permite ser más libre. Ahora deberás seguir proyectando la energía de amor y conciliación que involucraste en tu vida para fluir con más transparencia.

Acuario

Todavía falta que valores más las relaciones que tienes con tus familiares. La conexión especial que tenías con ellos hizo que esta se desdibujara por anteponer intereses económicos hace un tiempo. Te ganó la prepotencia en ocasiones, y aunque ahora estás arrepentido, debes equilibrar la armonía y la gratitud para cultivar relaciones honestas y sin ningún tipo de pretensiones. Marzo te dio varias lecciones, pero debes reflexionar y evaluar si aquellas personas que defiendes tanto te impulsan a crecer.

Piscis

Tienes que conectarte con tu compasión. Este mes pasaste por varias crisis de pareja por creer que eres la única persona que tiene la razón en todo. Perdiste el control por permitir que la ira y la guerra contigo mismo gobernara estos días, así que la intuición y la percepción de lo que vives debe sufrir una transformación casi inmediata para recibir el mes sin tanto negativismo. Marzo te invitó a encontrar tu propósito y te fuiste por el camino equivocado. Retoma, pide disculpas y toma decisiones firmes que te conduzcan a la plenitud emocional.

