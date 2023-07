Te preguntas como ponerte por encima de tu competencia. No es un buen tiempo para el combate directo, por lo que debes dejar estrategias agresivas. Lejos de ello, hay que concentrarse en el trabajo.

Si le imprimes tu sello personal, si le añades esa excelencia que solo tú puedes dar vas a ganar. Tu cuerpo es un templo, uno que tiene su cimiento físico y su seno espiritual. No dejes las llaves de tu corazón en manos de cualquiera. Tienes que protegerte emocionalmente.

Disfruta este momento sin pensar tanto en el futuro; hazlo sin el temor ni la incertidumbre de que la pareja no logre consolidarse.

Tu desafío durante los próximos días es vivir con intensidad el momento presente. Por su parte, las personas de Tauro que se encuentre solteras, si desean dejar de estarlo, deberán evitar tener tantos prejuicios sobre las personas que se les acercan. Tómate el trabajo de conocer bien a alguien antes de emitir una opinión desfavorable sobre. Es muy probable que, si no dejas de ser tan quisquilloso, dejes ir a personas con las que podrías formar una excelente pareja.

Compartir un sueño es la manera más certera de conectar con esos desconocidos. Hoy tienes que probar una ruta diferente para ir al trabajo. Es necesario porque tu ojo avizor va a detectar una oportunidad que, de otra manera, pasaría desapercibida para ti.

Debes hacer contacto con las personas involucradas y saber venderte. Verás que te será de gran utilidad. Una reunión familiar amenaza con poner a prueba toda tu paciencia y don de gentes. Evita, a como dé lugar, criticar a los afectos de pareja, y mucho menos les lleven la contraria.

Hay que salir de esos espacios que no te hacen bien. Ciertos círculos han sido creados para ciertos tipos de gente, y no hay nada de malo en querer pertenecer. Es humano desear ser parte de algo, pero lo que se demanda ahí no es algo que tú puedas ofrecer. No hay que confundir la ambición con la conveniencia. Rara vez lo son lo mismo.

No gastes en regalos o en detalles, pues no hay suficiente confianza para ello. Bastará con que le digas una palabra de felicitación o de aliento. Es alguien que valora esos detalles.

Es hora de avanzar. Has conseguido grandes cosas en donde estás ahora, pero es tiempo de un cambio de dirección. La fortuna es un animal que nos abandona cuando nuestros pasos se vuelven repetitivos.

Es tiempo de dejar salir ese potencial. Olvídate de la falsa humildad: o hay mañana cuando se trata de la seguridad en ti mismo. Tu pareja lo intenta día tras día. Si no te has dado cuenta, es momento de que lo hagas, pues también es hora de arrimar el hombro y unirse a su justa causa.

Que las palabras se vean respaldadas por hechos, no por más palabras. toma un curso o infórmate sobre los requisitos que debes cubrir para ser un mejor líder y un compañero más empático. Es tiempo de que sepas que no debes temer a lo que dices, y debes expresarte con total libertad ante la persona que te roba el sueño. Fingir puntos de vista o querencias que no tienes solo va a generar una falsa imagen de ti mismo, de la que después te vas a arrepentir. No sigas por ese camino: se la persona que eres.

Esas críticas que te has guardado, es mejor que sigan sin pronunciarse, pues no serán bienvenidas en este momento. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir de cero. ¿Qué te lo impide? Este es un momento bueno como cualquier otro para reconciliarte con un pasado que te duele.

Deja que se quede atrás, y date lo que mereces: un corazón libre de amargura. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir de cero.

No te apures. No se trata de llegar primero, sino de acudir en el momento oportuno. Toda obra importante se construye con paciencia y en el tiempo. Deja que tus buenos hábitos afiancen y te demuestren que todo este tiempo de limitaciones y esfuerzo no ha sido en vano.

No desistas. Pueden decirte que no, pueden rechazarte, puede decirte adiós, pero si te mantienes podrás salvar eso que queda entre las cenizas, y que siempre es valioso. Nunca notarás lo cambios que hayas emprendido a favor de tu salud de un día para el otro. Toda obra importante se construye con paciencia y en el tiempo.

Por cada aspecto malo de ti mismo que recuerden, piensa y opón cinco de tus cualidades de las que seas consciente. Hay aprendizajes del amor que solo pueden realizarse mediante ensayo y error: sobre la marcha y, en ocasiones, haciendo daño. Día con día vamos descubriendo los límites de nuestra pareja.

Aquello que tolera, aquello que no; lo que desea, lo que le repugna…La manera de arreglar esos pequeños desajustes que te provocan una serie de molestias es viendo tu cuerpo y tu mente como un todo integral. Mente y cuerpo no pueden ir por separado: aquello que piensas incide en tu funcionamiento orgánico, aquello que comes deriva en pensamientos luminosos u oscuros…

Es una semana en que, como el Sol, debes brillar y ser quien dé los pasos firmes hacia el futuro. Es un buen momento para salir de esta rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que su amor no pueda salir. La sorpresa, la espontaneidad y el romance deben ser la clave de aquí en adelante. Saca partido de tus mayores habilidades para regalar a esa persona que te interesa.

La generosidad y el talento pueden ser ese combo que terminará por derribar sus muros. No es un buena semana para elevar las tensiones, sino para disiparlas. No te enganches en conflictos: réstales importancia pues, en efecto, no la tienen.

Por teléfono se la misma persona que eres en la vida real. Vas a ver el gran éxito que ese cambio de actitud te aporta. La comida que más te gusta es la que más mal te hace. Es una tragedia común que nos sucede a todos, y a la que debemos hacer frente.

Hay que dosificar los placeres, pues de otro modo no solo nos hacen daño con el exceso: al volverse rutinarios, se vuelven parte de la rutina. La mejor manera de conocer a una persona es invitarle a comer. No solo vas a conocer, con ello, las preferencias gastronómicas de la persona que te interesa. Esta mala estación está por llegar a su fin, y solo aquellos que hayan sabido resistir al invierno podrán disfrutar de la primavera.

Cuando pases frente a esa fuente, arroja una moneda y pide un deseo: es hora de atraer a la fortuna. Vas a extrañar a mucha gente a lo largo de tu vida, como te pasa ahora. Por eso es importante que aprendas a lidiar con las ausencias y las despedidas. Son parte de la vida, y una muestra de que agradecemos a los que se han cruzado en nuestra vida. Tienes que salir y arriesgarte.

Hasta ahora has quedado como otra parte más de equipo, como un engranaje más de la maquinaria. Y ese anonimato no te ha permitido demostrar lo mucho que vales por tu cuenta. De manera que termina hoy con esa falsa humildad, y da un paso al frente.