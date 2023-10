Este sábado 14 de octubre un eclipse anular de sol podrá ser apreciado con precaución por parte de los colombianos. El evento astronómico, que ocurre cada varias décadas, puede afectar gravemente la vista del ser humano si se mira directamente. Los ojos de los animales también necesitan protección y estas son las precauciones que debe tomar.

El evento tendrá lugar entre 11:48 a. m. y terminará hacia las 3:15 p. m, por lo que habrá tiempo suficiente para apreciarlo. Sin embargo, el punto máximo tendrá lugar sobre la 1:36 p. m. Ponga cuidado a estas horas específicas, pues serán durante las cuales deberá proteger a su peludo.

En primer lugar, es necesario aclarar que no es cierto que el eclipse pueda verse con radiografías, vidrios ahumados, platones de agua o con gafas oscuras. Lo que hacen estos métodos caseros es reducir la exposición a la luz visible, pero aún dejan pasar la radiación ultravioleta e infrarroja, que resulta letal para los ojos.

Lo mismo pasa con la vista de las mascotas y aunque naturalmente no suelen mirar directamente al Sol, se pueden tomar algunas precauciones. Angela Speck, directora de astronomía de la Universidad de Missouri, habló sobre esto en una conferencia de la NASA durante el eclipse del 2017.

“En un día normal, sus mascotas no tratan de mirar al sol, por lo que no se hacen daño en los ojos. Esto quiere decir que, durante el eclipse, no intentarán mirarlo tampoco”, señaló la experta.