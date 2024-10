Así como muchos pueden disfrutar en Bogotá del inflable más grande del mundo, existe una maravilla natural que por su tamaño se convierte en una auténtica atracción turística para los visitantes en Toledo (Norte de Santander).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Libardino 🔵 (@libardinohombrededios)

¿Cómo llegar a Toledo, en Norte de Santander?

Para llegar a Toledo se tiene como referencia a Cúcuta, capital de Norte de Santander a la que se puede arribar en avión. Desde allí, el viaje en carretera hasta el mencionado municipio es de 2 horas y 40 minutos.



El tobogán natural más largo de Colombia queda en la vereda Las Lajas, de Toledo, cuyo viaje requiere de un trayecto de casi dos horas adicionales desde ese pueblo, según el creador de contenido Libardino.

Lo cierto es que el mencionado atractivo natural, gratuito, es considerado como una maravilla que estaba “en secreto”, con 400 metros de recorrido que tienen una piedra que no raspa, de acuerdo con el relato del turista. “La roca está esculpida a través del tiempo, con el agua”, afirmó.

Luego, sobre este lugar poco conocido y del cual hay muy poca divulgación para los turistas hasta ahora, Libardino contó cómo fue la experiencia al lanzarse del tobogán.

“Impresiona al verla. La primera vez que me tiré estuve un poco dudoso pensando que me podía raspar y con la mano en la piedra, pero ya alcanza una velocidad que no puede controlar. Es mejor dejarse llevar y disfrutar del vértigo”, aseguró.

Cabe remarcar que la extensión es una de las más grandes de Colombia, apenas superada por la que tiene el primer lugar.

¿Cuál es el tobogán más largo de Colombia?

El tobogán más largo de Colombia es el Megatobogán de Piscilago, que es de 504 metros de extenso, con 27 túneles durante ese recorrido en el mencionado parque acuático en Girardot (Cundinamarca).

La gran diferencia, aparte de que el tobogán en Toledo (Norte de Santander) es gratuito, está en lo vertiginoso de la formación que lleva a que el que es natural tenga un estilo muy distinto.

Cabe destacar ese municipio como uno de los que sobresalen en el departamento colombiano, aunque hay uno que incluso ha ganado una particular fama, incluso, en el extranjero.

Lee También

¿Cuál es el municipio más bonito de Norte de Santander?

Lourdes es un municipio en Norte de Santander conocido como “el pueblo más bonito del mundo”, fama internacional por la manera en la que ha sido considerado por muchos.

Este encantador lugar, ubicado en el corazón del mencionado departamento en el norte de Colombia, ofrece a sus visitantes una experiencia única y revitalizante. Su encanto radica en:

Conexión con la naturaleza: Lourdes está rodeado de hermosos paisajes, cultivos de café y una atmósfera tranquila que invita a la relajación.

Lourdes está rodeado de hermosos paisajes, cultivos de café y una atmósfera tranquila que invita a la relajación. Arquitectura colonial: sus casas coloridas y sus calles empedradas conservan el encanto de la época colonial.

sus casas coloridas y sus calles empedradas conservan el encanto de la época colonial. Calidez de su gente: los habitantes de Lourdes son conocidos por su amabilidad y hospitalidad, lo que hace que los visitantes se sientan como en casa.

los habitantes de Lourdes son conocidos por su amabilidad y hospitalidad, lo que hace que los visitantes se sientan como en casa. Actividades al aire libre: senderismo, avistamiento de aves y paseos a caballo son algunas de las actividades que se pueden disfrutar en Lourdes.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.