Por esto, decidió poner manos a la obra para recuperar su escultural figura y encontró la dieta religiosa del profeta Daniel (del antiguo testamento), en la que no solo se cuida el cuerpo con la alimentación sino el espíritu con la oración.

El artista compartió los detalles del proceso en sus historias de Instagram, que fueron compartidas por E! News. Aseguró que el proceso dura 21 días y solo puede consumir alimentos como vegetales frescos, congelados, secos o enlatados, frutas, granos integrales y legumbres; además de aceites líquidos como canola, oliva y maní.

Pero el proceso no es tan grave, también puede comer nueces, almendras y pan sin levadura, que son algunas de las recomendaciones más frecuentes de los nutricionistas.

Aunque la dieta parezca algo flexible, no lo es; no puede consumir carnes, productos animales como lácteos, comidas fritas y endulzantes. Tampoco ningún tipo de bebida líquida que no sea agua.

Según explicó el medio, esta dieta es popular entre los protestantes evangélicos y la oración es esencial durante todo el proceso para que el cuerpo asimile todo de la mejor manera.

