San Patricio es uno de los santos más conocidos de la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica y en la Iglesia Anglicana. Es reconocido principalmente como el patrón de Irlanda y es venerado el 17 de marzo, día que se celebra como la festividad de San Patricio.

San Patricio nació en Gran Bretaña en el año 385. A sus 16 años fue llevado como esclavo a Irlanda donde aprendió el idioma celta. Después de recuperar la libertad, se convirtió en sacerdote y posteriormente en obispo en Irlanda. Fundó el monasterio de Saúl en Úlster y predicó en muchas regiones del país.

El día asociado a la celebración de San Patricio es el 17 de marzo porque coincide con la fecha en que el santo falleció en el año 461.

¿Qué se le pide a San Patricio?

Se le atribuyen muchos milagros y leyendas, incluida la famosa historia de haber expulsado a todas las serpientes de Irlanda. Además, los devotos suelen pedir su intercesión en asuntos relacionados con la fe, la protección contra el mal y la ayuda en la conversión de los no creyentes. También se le invoca para obtener ayuda en situaciones difíciles o desesperadas.

Oración a San Patricio para pedir protección

“Oh San Patricio, luz de Irlanda y guía de los fieles, acudo a ti con humildad y devoción en busca de tu intercesión poderosa. Tú, que desde la esclavitud encontraste la libertad y la fe, comprendes nuestras luchas y necesidades. Te imploro, oh santo patrón, que nos protejas en nuestros caminos, fortalezcas nuestra fe y nos concedas sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. Con tu valentía misionera, haz que seamos instrumentos de amor y paz en este mundo necesitado. Inspíranos con tu ejemplo de servicio y entrega, para que, siguiendo tus pasos, podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Escucha nuestras súplicas, oh bondadoso San Patricio, y ruega por nosotros ante el trono celestial. Amén.”

