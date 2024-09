Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

Noticias del Quindio y Armenia: información 24 horas sobre la región, vías, actualidad y más. Visitar sitio

Arrancó el Festival de la Trucha en el municipio de Salento, un evento liderado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío que busca dinamizar la economía del municipio en torno a un festival gastronómico en una temporada que suele ser fría en el municipio.

(Lea también: Cuáles son los platos más ricos del Quindío y qué sabores deslumbran a sus visitantes)

Javier Mejía González, coordinador de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío para los municipios de Quimbaya, Filandia y Salento, señaló que la participación durante este primer día del festival que se llevará a cabo hasta el domingo 15 de septiembre, es positiva.

“Este evento se suma a una variada agenda cultural en torno al Festival de la Palma de Cera, que se extiende hasta el 22 de septiembre, y cuenta con una programación cultural y artística además otro evento destacado que se lleva a cabo simultáneamente y es el avistamiento de aves, el cual incluye una jornada académica y visitas a nueve fincas donde los asistentes pueden vivir experiencias relacionadas con la observación de aves”, destacó Mejía González.

¿Cuál es el plato típico de Salento, Quindío?

En cuanto al Festival de la Trucha, el funcionario de la Cámara de Comercio señaló que este plato es un símbolo gastronómico que le otorga identidad al municipio de Salento desde hace más de 40 años.

“La trucha, acompañada de su patacón, es como la cobija del pescado. Durante este festival se podrán disfrutar de diferentes presentaciones del plato, como la trucha al ajillo, trucha hawaiana y diferentes fórmulas de trucha criolla”, agregó Mejía

“Durante estos tres días, descubrir todos estos sabores resulta muy importante, ya que se complementa con la cultura gastronómica no solo de Salento, sino de otros municipios y regiones del país”, comentó Mejía.

Aunque la trucha es una especie introducida a la región, el coordinador de la Cámara de Comercio para el municipio de Salento enfatizó que el plato ha logrado una gran identidad con Salento. “Cuando consumo una trucha me siento diferente. O sea, si yo consumo esa trucha en Ibagué o la consumo en Cartagena, no me sabe igual que cuando la estoy consumiendo en Salento. Será el clima, la compañía, la gente o la temperatura, pero esa trucha en un municipio a 2.000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 14 o 15 grados, tiene un plus, un diferencial que le da el medio”.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival de la Trucha?

El Festival de la Trucha también ha sido bien recibido por los empresarios locales. Mejía mencionó que varios comerciantes se quedaron por fuera del evento debido a que no alcanzaron a hacer su registro a tiempo, pero han visto con buenos ojos la promoción que se ha hecho del evento a través de redes sociales y medios de comunicación, lo que ha atraído a un buen número de visitantes.

Lee También

“Hoy, en el recinto gastronómico, hemos registrado un número importante de comensales que se han acercado a solicitar el plato de trucha, y para este domingo la expectativa es mayor, ya que habrá una presentación cultural del grupo musical Herencia de Timbiquí”, agregó.

La invitación es para los turistas y quindianos a visitar Salento este fin de semana. “Tenemos una oferta cultural importante, la trucha como un símbolo de nuestra gastronomía, el avistamiento de aves, y todo esto en un ambiente cultural que invita a vivir una experiencia única”, indicó el funcionario.

¿Cuánto vale un plato en el Festival de la Trucha de Salento?

La información sobre los restaurantes participantes en el Festival de la Trucha y los platos que ofrecerán por $25.000 puede ser consultada en la página web: www.sabeaquindio.com

Leer: Petro propone ley de tercios para medios alternativos

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.